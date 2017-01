Mit der Stoppuhr und Jesus durch den Sturm

Andreas Lanz behält den Überblick. Zumindest was seine Lauftrainings anbelangt. «Die Tage, an denen ich ein Training absolvierte, sind mit einem Punkt markiert», sagt er. Und zeigt den Bildschirm seiner digitalen Armbanduhr, die die Daten fein säuberlich auflistet. Das Ziel des 62-Jährigen: Er will dank konsequentem Training auch mit 80 noch einen Marathon rennen können.

Schwieriger, den Überblick zu behalten, ist es für den BDP-Politiker im Könizer Gemeindeparlament. Dort ist er gestern als Präsident gewählt worden. «Im Moment bin ich noch ein bisschen unruhig, es ist alles neu für mich», sagt Lanz. Seine Amtszeit versteht Lanz als Dienst. Nicht unbedingt direkt seinen Parlamentskollegen gegenüber, sondern als Dienst an der guten Sache. «Ich will mithelfen, die beste Lösung zu finden.»

Stoppuhr gegen Geschwafel

Doch ist es mit Dienen alleine getan? In den Sitzungen dürfte manchmal auch Durchgreifen angesagt sein. Denn der Wahlkampf ist in Köniz bereits in vollem Gange. Obwohl erst im September gewählt wird, wollen bereits fünf Kandidaten Gemeindepräsident Ueli Studer (SVP) beerben (siehe Text rechts). Für den Januar und Februar sind im Lokalparlament zudem ausserordentlich viele Traktanden gesetzt: Politiker von links bis rechts wollen sich profilieren.

Kann Lanz mit der nicht allzu lauten Stimme seine Parlamentskollegen im Wahljahr im Griff behalten? Lanz ist zuversichtlich. Sollten die Parlamentarier nicht mehr aufhören zu sprechen, stehe ihm als Druckmittel eine Stoppuhr zur Verfügung. Zwar nicht dieselbe, auf der er seine Trainings speichere, aber die der Parlamentssekretärin. Zudem will er fair, aber hart sein: «Wenn ich einer Person längere Redezeit zugestehe, dann muss ich seinem Kontrahenten auch die Chance dazu geben», sagt Lanz. Das tue er nett, aber bestimmt.

Die SVP war Lanz zu unfair

Dem BDP-Politiker ist ein anständiger Umgang im Parlament äusserst wichtig. So wichtig, dass er 2008 genug hatte. Genug von einer Partei, bei der laut Lanz «gewisse Personen aus der Ostschweiz» ständig Grenzen überschritten. Er trat aus der SVP aus und gründete mit andern Bernern zusammen die kantonale BDP. «Ich bin das BDP-Mitglied Nummer 1», sagt Lanz. Durch Zufall sei er als Erstes erfasst worden.

Vom schlechten Abschneiden der BDP in den Stadtberner Wahlen will sich Lanz nicht verunsichern lassen. «Wir halten den Wähleranteil.» Zwar tritt die Könizer BDP auch für die Wahlen im kommenden September alleine an, aber das habe man auch schon vor vier Jahren so gemacht. Droht bei einem Absturz der BDP-Wählerprozente gar dem Parlamentspräsidenten die Abwahl? «Das Risiko besteht, doch dies ist Politik», sagt Lanz. Damit würde er auch umgehen können, sein Leben würde weitergehen. Dafür, dass es nicht so weit kommt, will er auch etwas tun. «Ich werde meine Partei beim Wahlkampf unterstützen», sagt Lanz. Vielleicht nicht an vorderster Front, aber mitmachen dürfe auch der sonst unparteiische Präsident.

Lanz rockt die Gottesdienste



Dass der eher ruhige Lanz ein Publikum fesseln kann, zeigt er einmal pro Monat als Gitarrist. «Wir begleiten mit unserer Band den Anbetungstreff der reformierten Kirche Oberwangen», sagt Lanz. Elektrische Gitarre spielt Lanz nicht seit jeher. Als seine heute über 30-jährigen Kinder langsam erwachsen wurden, schenkte ihm der Sohn ein Stimmgerät. Seither nimmt Lanz Stunden. Und wie beim Renntraining gilt: Wenn Lanz was tut, dann macht er es seriös.

Sein Glaube an Gott zeigt Lanz auch, dass die Sache über dem eigenen Gärtchen steht. Als er noch Präsident der Kirchgemeinde war, hat er jeweils die Austrittsgesuche unterschrieben. Wenn jemand die Kirche verlassen habe, um sich in einer Freikirche zu engagieren, habe er dies verstanden. «Zorn oder Neid wären da fehl am Platz», sagt Lanz. Die Leute würden so Teil des Ganzen bleiben: «Des gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus.»

Um die Sache geht es Lanz auch im seiner Meinung nach wichtigsten Sachthema dieses Jahr: der Könizer Ortsplanungsrevision. Dem beruflich als Informatiker tätigen Lanz liegen solch technischen Planungsthemen am Herzen. «Für die Revision haben wir im September eine ganze Parlamentssitzung eingeplant.» Dabei erwartet Lanz auch noch vollen Einsatz von der Ende Jahr fast vollständig abtretenden Könizer Regierung. «Ich hoffe, der Gemeinderat ist bestrebt, dies noch abzuschliessen.» Natürlich gebe es Themen, die der heutige Gemeinderat den neu gewählten Leuten überlassen könne. Bei den Finanzen mache dies Sinn, die neuen Gemeinderäte würden die Beschlüsse der alten womöglich sowieso wieder umstossen. (Der Bund)