Mehr Geld für Bern Tourismus

Tourismus und Standortförderung sollen in der Stadt Bern näher zusammenrücken: Der Berner Gemeinderat will die beteiligten Organisationen unter dem Label Bern Welcome unter ein gemeinsames Holdingdach stellen. Die Stadtregierung will daher den Beitrag an Bern Tourismus ab 2019 um 530 000 auf 1,4 Millionen Franken pro Jahr erhöhen. Dies geht aus der Antwort auf einen mittlerweile sieben Jahre alten Vorstoss von Bernhard Eicher (FDP) hervor. Darin hatte Eicher verlangt, dass der Gemeinderat die Abgeltung an Bern Tourismus bei der Ausarbeitung eines neuen Leistungsvertrages um bis zu einer Million Franken erhöht.

Haus des Tourismus geplant

Als Präsident von Bern Welcome ist der Jurist Marcel Brülhart vorgesehen. Brülhart war bereits bei der Organisation der Euro 08 und der Fusion von Stadttheater und Berner Symphonieorchester massgeblich beteiligt.

Für Bern Welcome wird er nun Bern Tourismus, Hotellerie Bern Mittelland, Gastro Bern Stadt, die Innenstadtorganisation Bern City und eine noch zu gründende Veranstaltungsgesellschaft zusammenführen. Bern Welcome soll nicht nur bestehende Veranstaltungen aufwerten, sondern auch zusätzliche Kongresse und Events aller Art nach Bern holen. Bisher hätten es Veranstalter mit bis zu 50 Dienststellen zu tun gehabt, sagte Brülhart bei der Präsentation von Bern Welcome. «Mit der Gründung einer Veranstaltungsgesellschaft sollen Organisatoren nur noch einen Ansprechpartner haben.» Die Zusammenarbeit der genannten Organisationen soll in einem Haus des Tourismus gebündelt werden. Wo dieses zu stehen kommt, ist noch unklar. Bern Welcome will den Betrieb Mitte 2017 aufnehmen.

Direktzahlung besser als Gebüh

Die Gründung von Bern Welcome kann indirekt als auch Reaktion auf das Scheitern der Tourismusförderungsabgabe angesehen werden. Ende 2015 lehnte der Stadtrat eine Debatte über die neue Gebühr ab. Diese sah vor, dass nicht nur die Hoteliers, sondern auch andere Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, die vom Tourismus profitieren, ihr Scherflein entrichten sollten. Allein der administrative Aufwand hätte aber einen Fünftel der erwarteten Einnahmen weggefressen. Der emeritierte Tourismusprofessor Hansruedi Müller hatte damals das Konzept der Förderabgabe erarbeitet. Er war aber der Meinung, dass eine Erhöhung des direkten Beitrags an die Tourismusförderung «der einfachere Weg» wäre. (Der Bund)