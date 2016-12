Mechaniker war Schuld an Notlandung

Wegen eines Wartungsfehlers hat ein Fluglehrer im Frühjahr 2015 bei Riggisberg notlanden müssen. Sein Flugschüler sass zum ersten Mal am Steuerknüppel, als der Motor plötzlich ausfiel. Die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST kommt nun zum Schluss, dass vor dem Flug beim Aus- und Wiedereinbau eines Ölbehälters etwas schief gegangen war.

Der Mechaniker sei unter hohem zeitlichem Druck gestanden und habe eine grosse Arbeitslast zu bewältigen gehabt, heisst es in dem am Freitag veröffentlichten Bericht.

Der Mann habe rund dreieinhalb Stunden vor dem Flug den Ölbehälter ausgebaut und das Öl in einen dafür vorgesehenen Trichter ausgegossen. Dabei sei auch ein sogenannter Schwalleinsatz aus dem Ölbehälter herausgefallen. Dies bleib laut SUST unbemerkt.

Dass der Ölbehälter aus dem Flugzeug demontiert wurde, entsprach laut SUST nicht den Vorgaben des Herstellers. Der fehlende Schwalleinsatz führte zu einem Unterbruch der Ölversorgung, so dass der Motor blockierte.

Der Fluglehrer und sein Schüler waren am 7. April mit der Maschine HB-SRB bei guten Bedingungen von Bern-Belp aus gestartet. Nach dem Start durfte der 19-jährige Flugschüler erstmals ein Flugzeug steuern.

Der junge Mann nahm an einem sogenannten Sphair-Kurs teil, einem Programm der Schweizer Luftwaffe für die Eignungsabklärung Jugendlicher für eine zivile oder militärische Karriere in der Luftfahrt.

Etwa 12 Minuten nach dem Start bemerkte der Fluglehrer Schwankungen der Motorendrehzahl, kurz darauf blieben Motor und Propeller stehen. Der Fluglehrer übernahm sofort das Steuer und setzte einen Notruf ab. Versuche, den Motor wieder in Gang zu bringen, scheiterten, so dass der Fluglehrer sich für eine Notlandung auf einer flachen Wiese in der Region Riggisberg entschied.

Die Notlandung verlief nach Angaben des Fluglehrers nahezu wie eine normale Landung. Verletzt wurde niemand und auch das Flugzeug kam nicht zu Schaden. (nj/sda)