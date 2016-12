Immer Ärger mit der Aare

Es sah aus, als ob man zwei Fliegen mit einer Klappe würde schlagen können, als im Frühjahr dieses Jahres das Aareufer in Bremgarten saniert wurde. Einerseits wurde der vom Abrutschen bedrohte Hang zum Ufer stabilisiert, andererseits das Inseli um 20 Meter verlängert. Mit der Inselverlängerung hätte auch der Betrieb der Fähre zum Zehendermätteli gesichert werden sollen. Denn das von Hochwasser malträtierte Inseli war etwa um die Hälfte geschrumpft, was sich auf den Aarelauf und damit den Betrieb der Fähre zwischen Bern und Bremgarten auswirkte.

Fähre treibt flussaufwärts

Es war gut gemeint. «Zu gut», wie Adrian Hofer vom Restaurant Zehendermätteli, der auch die Fähre betreibt, sagt. Denn die Verlängerung der Insel hat nicht den erhofften Effekt gebracht – im Gegenteil. Das Inseli sei zu gross gemacht worden, neues Geschiebe habe sich weiter unten angesammelt. Bei Niedrigwasser sei wieder Gegenströmung entstanden. «Die Strömung treibt die Fähre flussaufwärts», erklärt Hofer. Die Fähre wird dann gedreht – und steht am Schluss falsch herum im Wasser.

Zum Ende der Saison standen deshalb heuer Ausflügler vor einer gesperrten Fähre, an ein Übersetzen war nicht zu denken. «So schlimm wie dieses Jahr war es noch nie», sagt Hofer. Es komme schon mal vor, dass die Fähre nicht übersetzen könne, sei es wegen zu viel oder zu wenig Wasser. Doch zum ersten Mal musste der Betrieb gleich über Wochen eingestellt werden. Für Hofers ist das «desaströs», ist doch das Restaurant davon abhängig, dass die Kundschaft bequem übersetzen kann. Betroffen waren auch die Foxtrail-Touren. Bei dem Erlebnisanbieter, bei dem es unter anderem Botschaften im Gelände zu finden gilt, mussten Teams ebenfalls ausweichen.

«Meine Vorgänger hatten Glück», sagt der Zehendermättelli-Wirt, «37 Jahre Betrieb und nie Hochwasser.» In den 24 Jahren seines eigenen Wirkens hat Hofer bereits drei Hochwasser erlebt, die für riesige Verschiebungen des Kieses in der Aare gesorgt haben.

Verschnaufpause dank Sanierung

Wenn im März die Fähre wieder in Betrieb genommen wird, muss sich Hofer vorerst aber keine Sorgen um den Wasserstand machen. Wie «dr Wecker», die Bremgartner Lokalzeitung, berichtet, wird ab Januar deutlich mehr Wasser um die Engehalbinsel fliessen als üblich. Weil das Kraftwerk Felsenau teilsaniert wird, wird beim Stauwehr Engehalde nicht wie bisher ein Teil des Wassers zum Kraftwerk umgeleitet. Stattdessen fliesst voraussichtlich bis Juni alles Wasser via Worblaufen, Reichenbach und eben Bremgarten um die Engehalbinsel.

Bei Energie Wasser Bern und der Gemeinde Bremgarten war wegen Festtagsabwesenheiten keine Auskunft erhältlich. Hofer aber rechnet mit rund 100 Kubikmetern Wasser pro Sekunde, die den Betrieb der Fähre zumindest zu Beginn der Saison sicherstellen würden. Für die Zeit nach dem «Wassersegen» fürs Zehndermätteli hat Hofer bereits vorgesorgt. Mit einer Bewilligung der Stadt und gemieteten Baggern hat er den Abstand zwischen Insel und Fähre wieder vergrössert. Ob der Baggereinsatz den gewünschten Erfolg bringt, wird sich aber erst im Juni zeigen.

Hofers Probleme mit dem Fährbetrieb sind wohl so oder so nicht erledigt. Unterhalb der Fähre entstehe dank dem vielen Kies im Wasser ein neues Inselchen, was die Strömung wieder verändern könnte. Darüber will sich Hofer aber erst Sorgen machen, wenn es so weit ist. «Beim nächsten Hochwasser kann schon wieder alles ganz anders aussehen.» (Der Bund)