«Ich will mich mehr der Region widmen»

Herr Marti, Sie sind künftig für die Planung zuständig. Wie sieht Belp in 15 Jahren aus?

Der Charakter wird sich nochmals ändern. Plakativ gesagt: weniger Satteldächer und mehr Flachdächer. Wir wollen auf das verdichtete Bauen setzen und den privaten Hausbesitzern die Möglichkeiten dazu geben. Zudem hoffe ich, dass in Belp mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich habe Freude, wenn es am Morgen mehr Verkehr ins Dorf hinein gibt als aus dem Dorf heraus.

Bleiben die Kräne nach der rasanten Entwicklung der letzten Jahre?

Ich wohne oberhalb des Dorfes und achte darauf, ob es Kräne hat oder nicht. Ich wünsche mir, dass sie auch künftig präsent sind. Das ist ein Zeichen, dass investiert wird und sich die Gemeinde entwickelt. Es braucht in allen Teilen Erneuerung, sonst staut sich etwas an.

Wie bereiten Sie sich auf die Amtsübernahme vor?

Belp braucht nicht zwei Gemeindepräsidenten, bis zum 31. Dezember ist noch der Bisherige im Amt. Ich vertraue ihm, dass er seine Aufgaben bis zum Ende erfüllt. Für die laufenden Geschäfte reicht es, wenn ich mich nach der Amtsübernahme einarbeite. Ich habe nicht die Kapazitäten, mich schon jetzt in der Materie zu vertiefen. Schliesslich will ich auch meinen Job als Gemeinderat richtig fertig machen.

Waren die letzten vier Jahre im Gemeinderat Ihre Lehre?

Ich habe diese Zeit als Präsidentenlehre empfunden. Da ich für die Finanzen und die Liegenschaften zuständig war, sah ich in viele Bereiche hinein.

Sie übernehmen ein Vollamt. Haben Sie Ihre Notariatsstelle fristgerecht kündigen können?

Das ging ohne Formalitäten vor sich. Ich habe keine Kündigung geschrieben. Die Notare freuten sich über meine Wahl und lassen mich gerne ziehen. Bis Weihnachten arbeite ich noch dort.

Was ändert sich nun, wenn das Präsidium von Rudolf Neuenschwander (SP) zur SVP geht?

Die Persönlichkeit ist wichtiger als die Partei. Rudolf Neuenschwander war mehr ein unternehmerisch denkender Gemeindepräsident als ein Sozialdemokrat. Auch wenn dieser hie und da durchblickte. Bei mir wird es ähnlich sein. Die Bürgerinnen und Bürger sind Kunden und sollen im Fokus stehen. Gleichzeitig muss das Unternehmen, die Gemeinde, auf einem soliden Fundament stehen, gerade auch bei den Finanzen. Ich nehme nicht nur meine Erfahrung als Vorsteher des Finanzressorts mit, sondern auch meine unternehmerische Denkweise aus meiner früheren Tätigkeit als Landwirt.

Was werden Sie anders machen?

Neuenschwander legte den Fokus auf die Gemeinde, quasi nach dem Motto Belp only. Dazu stand er auch. Ich will mich mehr der Region widmen. Ich sprach kürzlich mit der Gemeindepräsidentin von Kehrsatz. Wir haben dabei beschlossen, regionale Themen vermehrt gemeinsam zu behandeln.

Wollen Sie mehr Einfluss nehmen?

Belp soll sich stärker an den Diskussionen über regionale Fragen wie Finanzen oder Planung beteiligen. Ich habe mich in den Förderverein Region Gantrisch wählen lassen. Belp ist das Tor zum Naturpark.

Soll dieser mehr Geld erhalten?

Mir geht es nicht ums Geld. Vielmehr braucht es mehr Freiheiten, um innovative Projekte entwickeln zu können.

Was hat Belp der Region zu bieten?

Belp ist eine grössere Agglomerationsgemeinde, die Anerkennung geniesst. Wir haben eine schlanke Verwaltung und wenig politisch gefärbte Entscheide. Die politische Kultur ist gut, wie sich an den Gemeindeversammlungen zeigt. Diese Dinge kann man uns abschauen. Das muss aber zuerst herausgetragen werden.

Was erwarten Sie von der neuen Stadtpräsidentin oder dem neuen Stadtpräsidenten von Bern?

Ich hoffe, dass die Person ein feines Sensorium für die Rolle der Stadt in der Region hat. Sie muss Zusammenarbeitsformen suchen und finden. Die ländlichen Gemeinden südlich von Belp sind der Ansicht, sie würden abgehängt. Der Moloch Bern bestimme alles. Das stimmt zwar nicht, aber die Wahrnehmung ist so.

Wer eignet sich dafür besser: Alec von Graffenried oder Ursula Wyss?

Es steht den Präsidenten der umliegenden Gemeinden in keiner Art zu, sich in die Ausmarchung einzumischen. Ich habe in Belp darauf vertraut, dass die Leute wissen, welche Persönlichkeit die richtige ist. Das traue ich auch den Stadtbernern zu.

War es richtig, gewährte die Reformierte Kirche Belp einer Mutter und ihrem Sohn aus Eritrea kürzlich Kirchenasyl?

Ich habe den Fall mit Interesse verfolgt, hatte aber keinen Kontakt mit der Kirche. Die Frage ist, was rechtens und was richtig ist. Grundsätzlich muss das Recht angewandt werden. Wenn es im Einzelfall aber nicht das Richtige ist, braucht es Zivilcourage. Es ist wichtig, dass Einzelne den Mut haben, sich zu exponieren. Dadurch können die Schicksale von Menschen geprägt werden. (Der Bund)