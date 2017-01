Grüne träumen von der Eishalle

Rechts geht es steil in das Naturschutzgebiet Sense-Schwarzwasser hinunter. Dahinter erhebt sich hügliges Landwirtschaftsland. Ja, die Kunsteisbahn Schwarzwasserbrücke an der Gemeindegrenze von Köniz und Schwarzenburg ist idyllisch gelegen. Doch vielleicht ist schon bald Schluss mit Eislaufen. Wenn die Sonne an warmen Wintertagen aufs Eis scheint, bilden sich kleine Pfützen. So gering ist die Leistung der alten Kühlanlage. Und in der Bodenplatte müssen immer wie mehr Löcher geflickt werden.

«Die Schadenssituation verschärft sich von Jahr zu Jahr», schreiben die Grünen Köniz in einem Vorstoss, der nächsten Freitag im Gemeindeparlament traktandiert ist. Köniz soll darum zusammen mit der Gemeinde Schwarzenburg helfen, ein Bauprojekt für die Zukunft zu erarbeiten. Das Postulat hat gute Chancen, angenommen zu werden: Es ist von mehr als der Hälfte der Parlamentarier unterzeichnet worden.

Beim Status quo soll es aber nicht bleiben. Mathias Rickli, Hobbyhockeyaner und Lokalparlamentarier der Grünen, schwebt Grosses vor. Das Eisfeld soll überdacht werden. Somit könnte schon im September mit Eislaufen begonnen werden. Zusammen mit der Halle ist sogar ein Sportzentrum mit Betten denkbar. So bestünde dann die Möglichkeit, auch Eishockey-Trainingslager durchzuführen. Ein Aussenfeld ist ebenfalls geplant. Laut Rickli würde mit der Überdachung zudem Energie gespart. Obwohl die neue Eishalle mitten im Landwirtschaftsgebiet und direkt neben einem Naturschutzgebiet stehen würde, ist Rickli vom Standort überzeugt. Er schwärmt vom ÖV-Anschluss, der dank der S-Bahn-Station vorzüglich sei. Auch betont er die Geschichte des Areals. Früher stand an der Stelle ein Tanklager der Schweizer Armee. «Heute würde dort wohl nicht mehr gebaut», sagt er. Der strukturschwachen Gantrisch-Region könnte die Halle jedoch wirtschaftliche Impulse verleihen, ist Rickli überzeugt. Bestehende ländliche Infrastrukturen müssten nicht unbedingt der Konzentration in städtischen Gebieten geopfert werden.

Haudenschild bekämpfte Halle

Nicht immer waren die Könizer Grünen Fans einer Eishalle bei der Schwarzwasserbrücke. Als Mitte der 90er-Jahre das Tanklager der Armee aufgehoben wurde, bekämpfte die heutige grüne Gemeinderätin Rita Haudenschild im Namen des WFF die Umzonung. Schon damals war geplant, eine Halle zu bauen. Entsprechend wurde auch eingezont.

Die Naturschutzverbände äussern sich auch heute kritisch zum Projekt. «Eine Sporthalle ist an diesem Standort eigentlich unerwünscht», sagt Raimund Rodewald, Geschäftsführer der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Dies, weil wegen der unmittelbaren Nähe zum Naturschutzgebiet «jede Ruhestörung durch Lärm» untersagt sei. So stehe es in einem Regierungsratsbeschluss geschrieben. Es stelle sich auch die Frage der Parkplatzzahl. Laut Rodenwald dürften keine oberirdischen Parkplätze entstehen. Auch Pro Natura Bern äussert sich ablehnend zu Inselbauzonen, wie die Eisbahn eine sei. «Es ist ein raumplanerischer Grundsatz, dass man dies nicht will», sagt Geschäftsführer Jan Ryser. In solchen Fällen sollte man eigentlich einen Rückbau prüfen. Doch dies geschehe leider nur sehr selten. Oft passiere gar das Gegenteil: Es werde einfach weitergebaut.

Illegale Transportfirma

Die Sorgen der Naturschützer scheinen nicht ganz unbegründet. Vor einigen Jahren ist eine Transportfirma neben die Eisbahn gezogen. Dies ist illegal, an besagtem Standort ist nur eine Freizeitnutzung erlaubt. «Raumplanerisch ist diese Firma provisorisch geduldet», sagt Andreas Kehrli, FDP-Gemeinderat aus Schwarzenburg. Er ist für das Bauprojekt zuständig, weil die Eisbahn auf Schwarzenburger Boden liegt. Kehrli will nun die Chance nutzen. «Zusammen mit der Eishallen-Projektplanung macht es Sinn, auch gleich den Standort dieser Transportfirma im Nachgang zu legalisieren», so Kehrli. Er unterstütze darum die entsprechende Zonenplanänderung.

Bei den Eisbahnbefürwortern hält sich die Begeisterung in Grenzen. «Wir sind nicht die, für die eine Umzonung nötig ist», sagt Rickli. Wie die Aussagen der Umweltverbände zeigen, könnte die Zonenänderung zugunsten der Transportfirma nämlich zu neuen Diskussionen führen – wo doch eigentlich die Zeit drängt. Die Löcher im Boden der Eisbahn lassen grüssen. (Der Bund)