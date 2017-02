Gewächshaus in Köniz in Flammen

Am Freitagmorgen hat in Köniz ein Gewächshaus in Flammen gestanden, teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden. Die Kantonspolizei Bern geht anhand der Spuren beim Brandherd von Brandstiftung aus.

Die Meldung über den Brand am Buchseeweg in Köniz erreichte die Kantonspolizei Bern gegen sieben Uhr in der Früh. Das Feuer konnte durch Angestellte und die sofort ausgerückte Feuerwehr Köniz rasch gelöscht werden.

(rsi)