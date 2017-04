Fusion der Berner Kirchgemeinden besteht ersten Stimmungstest

Die zwölf Berner Kirchgemeinden sollen fusionieren. So will es eine Kommission der evangelisch-reformierten Gesamtkirchgemeinde Bern (GKG). Doch der Vorschlag weckt Ängste. Es geht um Identitätsfragen und drohenden Autonomieverlust. Gestern hat zum ersten Mal der Grosse Kirchenrat, das Parlament der GKG, den Vorschlag debattiert – und den Eintritt in Fusionsverhandlungen letztlich deutlich genehmigt.

Johannes Gieschen von der Kirchgemeinde Matthäus betonte im Namen der Projektkommission, dass das Model einer Kirchgemeinde nicht das einzige mögliche Ergebnis der Fusionsverhandlungen sei. «Wir sind aber der Meinung, dass es ein gutes Resultat wäre.» So würde eine Totalfusion die Kirche auch bei zunehmendem Mitgliederschwund «zukunftsfähig» machen. Insbesondere erlaube diese den Mitarbeitern der Kirche, sich weniger mit administrativen Fragen und dafür mehr mit Inhalten auseinanderzusetzen. Er verwies dabei auf die fünf Kirchenkreise, welche die zwölf Kirchgemeinden nach dem Vorschlag der Projektkommission ersetzen sollen. Diese sollen aber im Gegensatz zu den heutigen Kirchgemeinden – etwa in Geldfragen – über weniger Kompetenzen verfügen.

«Wir sehen keinen Vorteil»

Die grosse Mehrheit folgte der Kommission. Mit 37 zu 3 Stimmen, bei einzelnen Enthaltungen, wurde die Aufnahme von Fusionsverhandlungen beschlossen. Sämtliche drei Gegenstimmen kamen von der Kirchgemeinde (KG) Petrus. «Wir sehen für uns in einer Fusion keinen einzigen Vorteil», sagte Lorenz Hubacher für die KG Petrus. Er bezweifelte gar, dass sich mit der Fusion Kosten sparen liessen – was erklärterweise das Hauptziel der Übung ist. Die KG Petrus stellte deshalb sieben Bedingungen für ihr Mitwirken an den Verhandlungen, unter anderem forderte sie vergebens mehr Autonomie für die Kirchenkreise.

Die KG Petrus war mit ihren Bedenken nicht alleine. «Ich teile die Vorbehalte», sagte etwa Thomas Leutenegger von der KG Nydegg. Er plädierte aber dafür, den Fusionsverhandlungen trotzdem zuzustimmen und dafür zu sorgen, dass die Forderungen aufgenommen und behandelt werden.

Insgesamt äusserten sich nur wenige Kirchenräte gestern Abend grundsätzlich zur Fusion – diese scheint mehrheitlich auf Akzeptanz zu stossen. Offene Fragen gibt es dennoch viele. So ist etwa unklar, nach welchem Wahlverfahren der Grosse Kirchenrat nach der Fusion besetzt werden soll. Barbara Zutter von der Kirchgemeinde Heiliggeist hofft etwa auf Wahlen unabhängig vom Kirchenkreis. «Dann könnte man die Inhalte ins Zentrum rücken und mit Wahllisten wie ‹Freunde des Münsters› oder ‹Asylhelfer Bundeszentrum Ziegler› antreten», sagte sie. Bisher werden die Sitze des Grossen Kirchenrats der GKG nach Grösse auf die verschiedenen Kirchgemeinden verteilt.

Entscheide fallen im August

Damit es tatsächlich zu Fusionsverhandlungen kommt, müssen noch die zwölf Kirchgemeinden einzeln darüber befinden. Die Abstimmungen sollen im August stattfinden. Auslöser der Strukturreform sind die knappen Kirchenfinanzen, welche der stetige Mitgliederschwund und der teure Unterhalt der Immobilien mit sich bringen. Die Situation ist so dramatisch, dass ohne radikale Massnahmen gar ein Bankrott der Kirche droht. Parallel zum Strukturdialog versucht die Kirchgemeinde deshalb, die Liegenschaftskosten zu senken. So soll etwa die Matthäuskirche auf der Engehalbinsel verkauft werden. Vom Erreichen des Ziels, die Liegenschaftskosten um die Hälfte zu reduzieren, ist die Gesamtkirchgemeinde Bern aber noch weit entfernt.

In der ursprünglichen Version dieses Artikels war irrtümlicherweise von der Kirchgemeinde Paulus anstatt der Kirchgemeinde Petrus die Rede. Die Redaktion entschuldigt sich für diesen Fehler. (Der Bund)