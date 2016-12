«Es gibt nicht nur die Achse Thun-Bern-Biel»

Herr Berger, Sie waren nicht Gemeinderat, jetzt sind Sie gleich der Stadtpräsident. Kommt das für Sie nicht ein bisschen steil?

Womöglich wären einige Dinge etwas einfacher. Aber als langjähriger Stadtrat und Präsident der Geschäftsprüfungskommission kenne ich die Verwaltung relativ gut und weiss auch bei den einzelnen Geschäften Bescheid.

Als Stadtpräsident sind Sie das einzige Gemeinderatsmitglied im Vollamt. Spüren Sie, wie die Verantwortung nun auf Ihnen lastet?

Ja, das spüre ich bereits. Aber ich trage diese Verantwortung gern und empfinde die Herausforderung dieses Amtes auch als spannend. Wäre es anders, hätte ich nicht kandidieren dürfen.

Die Amtszeit Ihrer Vorgängerin wird überall als gelungen bezeichnet. Das könnte für Sie den Start erschweren.

Das sehe ich anders. Für mich sind Elisabeth Zächs Leistung und Erfolg vielmehr ein Ansporn, es genauso gut oder noch besser machen zu wollen. Dass wir dank ihr acht gute Jahre hatten, darf mich nicht hemmen. Das wäre schlecht.

Sie können einiges von Zächs Schwung mitnehmen. Wo wollen Sie eigene Schwerpunkte setzen?

Hohe Priorität hat für mich die technische Fachschule, mit der wir unsere Tech-Tradition weiterführen können. Hier geht es darum, gute Voraussetzungen für den neuen Campus zu schaffen.

Wie wollen Sie vorgehen?

Ich werde viel Energie darauf verwenden, den neuen Tech-Campus in der Region zu verankern. Da ich ein KMU-Unternehmen leitete und als Chemiker selber eine technische Ausbildung absolvierte, bringe ich dafür sicher gute Voraussetzungen mit.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Ich strebe an, kleine und mittlere Unternehmen, also KMU, nach Burgdorf zu holen. Es geht mir um das Verbinden und Vernetzen verschiedener Bereiche: die Fachschule mit der Gymnasiumsausbildung und mit den hier ansässigen Unternehmen. Mein Blickpunkt liegt auf KMU-Betrieben, weil sie lokal stärker verankert sind als Grossunternehmen, die nach kurzer Zeit und aufgrund entfernter Managemententscheide eine Region wieder verlassen können.

Mit der Fachschule hat Burgdorf nun doch eine gute Ausgangslage.

Ja. Das gilt aber auch für die Region Emmental-Oberaargau. Man hat uns das Technikum weggenommen, dafür haben wir die Fachschule erhalten. Für eine Region ist es wichtig, attraktiv zu bleiben. Es gibt im Kanton Bern nicht nur die Achse Thun-Bern-Biel, sondern auch jene von Bern über Burgdorf nach Langenthal. Es kann nicht sein, dass alles ins Zentrum rückt und die Regionen von der Landkarte verschwinden.

Im Gemeinderat sitzen noch zwei Bürgerliche, unter ihnen Ihr Konkurrent ums Stadtpräsidium, Francesco Rappa. Gibt das Spannungen?

Ich bin zuversichtlich, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Das bedingt, dass man sich nicht gegenseitig blockiert und auch in der Lage ist, einmal über den eigenen Schatten zu springen.

Sie sind Unternehmer und Sozialdemokrat. Das ist nicht die naheliegendste Kombination.

Zwischen SP- und Wirtschaftspositionen sehe ich dann keinen Widerspruch, wenn man den Menschen in den Vordergrund rückt. Das Stichwort dazu ist die soziale Marktwirtschaft.

Wo stehen Sie in der SP, die sich ja wieder einmal mit sich beschäftigt?

Eher auf der sogenannt gemässigten Seite. Wir müssen uns klar werden, welche Wirtschaft wir als Gesellschaft wollen. Mit reinen Debatten über die Abschaffung des Kapitalismus stossen wir die Leute vor den Kopf und bringen uns als Gesellschaft nicht weiter, denke ich. Es gibt im Moment ja auch andere Probleme, die wir lösen müssen.

An welche Probleme denken Sie?

Zum Beispiel an die allgemeine Finanzlage von Burgdorf und die möglichen Steuerausfälle aufgrund der Unternehmenssteuerreform III. Die Frage ist, wie man diese kompensieren kann. Für mich ist klar, dass es eine Reform und eine Anpassung an geltendes Recht braucht. Aber das muss mit verantwortungsvollen Lösungen bei der Kompensation einhergehen. Es darf nicht sein, dass am Ende der allgemeine Steuerzahler in Form von höheren Steuern oder schlechteren Leistungen der Gemeinde dafür bezahlen muss. Für die Stadt Burgdorf ist es zusätzlich schwierig, weil ihre Zentrumslasten nicht entsprechend entschädigt werden. Letztlich geht es darum, Lasten gerecht zu verteilen.

Die Burgdorferinnen und Burgdorfer hatten immer wieder ein Flair für unkonventionelle Stadtpräsidenten wie Max Conrad, Peter Trachsel oder jetzt Elisabeth Zäch. Wie sehen Sie sich?

Ich möchte ein Stadtpräsident für alle sein. Einer, der die Stadt weiterbringt. Ob ich unkonventionell bin, müssen andere entscheiden.

Sie sind oder waren ein Läufer. Und was sind Sie sonst noch?

Eine Zeit lang habe ich ziemlich intensiv Sport getrieben, das stimmt. Sonst? Ich koche sehr gern und bin Mitglied in einem Kochclub. Und ich lese viel. (Der Bund)