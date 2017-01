Bringen Kaminfeger Gück? «Ich weiss nicht», sagt Samantha Trummer. Sie sei dauernd mit Kaminfegern zusammen. Bei ihr sei das Glück deshalb aber nicht im Übermass vorhanden. In der Logik des Aberglaubens könnte dies allerdings seine Richtigkeit haben. Denn Samantha Trummer ist ebenfalls Kaminfegerin und also selbst Glücksbringerin. Die gepflegte 30-Jährige wirft ihre Mähne über die Schulter.

Zumindest glaubten die Leute, dass sie Glück bringe, erzählt sie. Sie werde oft von fremden Menschen berührt, wenn sie «schwarz», also in Arbeitskleidung, unterwegs sei. Doch dann sagt sie: «Einmal gewann eine Frau im Lotto, nachdem ich bei ihr war.» Trummer lacht und ihre hellen Augen blitzen hinter dichten Wimpern hervor. Kaminfeger gelten als Glücksbringer, weil nur ein sauberer Kamin sicher ist.

Das gilt heute noch wie früher. Denn wenn der Kamin voll Russ sei, bestehe die Gefahr, dass dieser sich entzünde. «Wenn es dort brennt, kann es bis zu 1000 Grad heiss werden», erklärt Trummer. Doch damit nicht genug: Wenn Russ brennt, ist sein Volumen zwanzigmal grösser als sonst. «Der Kamin kann bersten.» Deshalb müssen Kamin und Ofen zweimal im Jahr gereinigt werden, wenn mit Holz gefeuert wird. Aber auch Öl- und Gasheizungen müssen mindestens einmal im Jahr geputzt werden, damit nichts passiert.

Holzheizung ist im Trend

Seit ein paar Jahren würden vermehrt zentrale Pellet- oder Schnitzelheizungen eingebaut, sagt Trummer. «Mit Holz heizen ist im Trend.» Der nachwachsende lokale Rohstoff sei für Hauseigentümer attraktiv. «So sind sie nicht von schwankenden Ölpreisen abhängig.» Ausserdem gälten die modernen Holzheizungen als CO2-neutral. Denn egal ob ein Baum im Wald vermodert oder ob er im Ofen brennt, der CO 2 ist gleich hoch, so Trummer. «Doch zuvor hat er ebenso viel Gas aus der Luft gefiltert.»

Auch heute gibt es noch zahlreiche Bauernhäuser, in denen nur mit Holz geheizt, ja sogar gekocht wird, wie Trummer erklärt. Aber sogar in der Stadt Bern gebe es ganze Strassenzüge ohne Zentralheizung. Etwa in den Stadtliegenschaften im Murifeld. Samantha Trummer und ihre Kollegen sind oft hier tätig. Weil in jeder Wohnung ein oder zwei Öfen stünden, gebe es dort besonders viel Arbeit. «Aus der Kasthoferstrasse haben wir neulich eine ganze Tonne Russ geholt», erzählt die Kaminfegerin.

Doch galten die Holzheizungen bis vor ein paar Jahren nicht als Hauptverursacher von Luftverschmutzung? Ja, sagt Trummer, weil die Leute auch ihren Abfall im Ofen verbrannt hätten. «Das ist nun verboten.» Ausserdem müsse das Holz richtig eingelegt und raucharm verbrannt werden. Deshalb gehöre die Brennstoff- und Aschenkontrolle zu den wichtigen Aufgaben des Kaminfegers. «Finden wir Metall oder Plastikrückstände in der Asche, ist das ein Zeichen, dass nicht nur naturbelassenes Holz verbrannt wird.» Dann gelte es die Kunden aufzuklären.

Schrubben, bis es glänzt

Samantha Trummer ist seit dreizehn Jahren Kaminfegerin. Sie arbeitet noch immer in Münsingen im Geschäft des Kaminfegermeisters Roland Morgenthaler, wo sie ihre Lehre gemacht hat. Dort war sie die erste Frau in der Ausbildung. Heute sind es drei. «Und ab und zu kommen auch die Teenager-Töchter des Chefs mit», sagt Trummer.

Sie liebt ihren Beruf. «In all den Jahren hatte ich noch nie den Koller, wenn ich morgens russen ging.» Meistens ist sie dabei allein unterwegs. «Mit etwas Glück kann ich einen Kollegen zum Znüni treffen», sagt sie. Das ist wohl eher selten. Denn die Morgenthaler-Kaminfeger sind für die Kamine in 16 Gemeinden und einem Teil der Stadt Bern zuständig. «Manchmal fahre ich bis in die Lenk», sagt Trummer, die in Worb wohnt.

Am besten gefalle ihr die Arbeit an alten Holzherden, wo sie mit ihren Bürsten kratzen und schrubben müsse, bis sie schwitze. «Da weiss ich am Abend, was ich gemacht habe.» Zuerst sei im Kamin drin alles schwarz und russig. Doch dann komme allmählich das Metall zum Vorschein. «Am Schluss glänzt es und sieht aus wie neu», sagt sie und zeigt nicht ohne Stolz das Foto eines frisch geputzten Ofens auf dem Smartphone. (Der Bund)