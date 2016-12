Elsbeth Maring-Walther wirkt entspannt, fast erleichtert. In wenigen Tagen tritt die Gemeindepräsidentin von Münchenbuchsee zurück: Nach neun Jahren an der Spitze der Gemeinde, zuständig für das Präsidiale, Planung/Energie/Umwelt und die öffentliche Sicherheit, übergibt sie die Geschäfte Ende Jahr an ihren Nachfolger, Manfred Waibel von der SVP.

Sie freut sich auf die Zeit danach. Aber gleichzeitig blickt sie auch etwas wehmütig zurück: «Es ist ein Wechselbad der Gefühle, ich habe mich mit Leib und Seele für die Gemeinde eingesetzt», sagt sie. Das Loslassen sei schwieriger als erwartet. Nach 21 Jahren in der Politik sei es nicht einfach, nicht mehr mitreden und mitgestalten zu können. Seit 2014 war sie auch Präsidentin der Regionalversammlung, in der die 85 Gemeinden der Regionalkonferenz Bern-Mittelland vertreten sind. Auch dieses Amt gibt sie Ende Jahr auf.

Die Würde brachte auch Bürde

Sie war die erste vollamtliche Gemeindepräsidentin im Kanton Bern, ein Jahr nach ihr folgte Elisabeth Zäch in Burgdorf, auch sie eine SP-Politikerin. Doch es war für Maring-Walther alles andere als ein Sonntagsspaziergang. Schon bald nach der mit 92 Stimmen Vorsprung gewonnenen Stichwahl von 2007 gegen die SVP-Kandidatin Sonja Bucher zeigte sich das Dilemma, in dem die Gemeinde und damit auch die neue vollamtliche Präsidentin steckte.

Die Finanzen kippten aus dem Lot, erodierte Firmensteuern und eine teure Unterführung führten zu einem Millionenloch und zu einem hohen Bilanzfehlbetrag. Im Gemeinderat hatten SP, GFL und EVP zwar eine Mehrheit, aber das Geld fehlte für rot-grüne Anliegen im Bildungs- oder im Sozialbereich. Stattdessen musste die Sparschraube angezogen werden, die Parteibasis murrte. «Die Diskussionen im Gemeinderat waren heftig», sagt Maring-Walther. Die Sparanstrengungen bekam auch das Stadttheater Bern zu spüren: Münchenbuchsee strich den Beitrag von 223'000 Franken für die Sanierung des Gebäudes.

Buchsi ist ihr Zuhause

Mehrmals wurden die Steuern erhöht. Zweimal ging Münchenbuchsee ohne ein gültiges Budget ins neue Jahr, 2009 und 2014. Nur dringende und unaufschiebbare Ausgaben durften getätigt werden. Auch beim Personal musste gespart werden. Zudem gab es eine Reihe von Mutationen in der Verwaltung, mit ausgelöst durch einen Generationenwechsel. «Das war sehr schwierig, mussten doch auch Kündigungen ausgesprochen werden», sagt Maring-Walther.

Das habe beim Personal Ängste ausgelöst, zudem sei es nicht einfach, Kaderpositionen zu besetzen. Der Vorwurf der «Führungsschwäche» gehe leicht über die Lippen, treffe aber nicht zu.

Unmittelbar neben ihrem Wohnhaus auf dem Laubberg steht eine Gruppe von Kirschbäumen, die von ihrem Grossvater in den 1940er-Jahren gepflanzt wurden. «Als Kind habe ich hier Kirschen gepflückt», sagt sie. «Hier sind meine Wurzeln.» Blickt sie hinunter zum Dorf, dann sieht sie nicht nur ihr Elternhaus, in dem sie aufgewachsen ist, sondern auch das rote Dach des ehemaligen Bauernhofes der Grosseltern – Münchenbuchsee ist ihre Heimat.

«Bei einem Mann hätte man gesagt, er übernimmt Verantwortung.»Elsbeth Maring-Walther (SP) über

die an ihr geäusserte Kritik.

Nicht nur die Finanzen waren angespannt, auch das Verhältnis zwischen SVP und SP, den beiden grössten Parteien im Dorf. Das zeigte sich vor allem auch in der ersten Legislatur, die nach einem Parlamentsbeschluss um ein Jahr auf fünf Jahre verlängert wurde, damit die kommunalen Wahlen nicht mehr mit den eidgenössischen Wahlen zusammenfielen. Die Niederlage von 2007 wirkte nach.

Trotz Kritik blieb Maring-Walther 2012 aber ohne Gegner und wurde still wiedergewählt. Die erwartete und auch angekündigte Gegenkandidatur der SVP blieb aus. «Trotz intensiver Suche» habe man niemanden gefunden, der sich für eine Kandidatur habe zur Verfügung stellen wollen, teilte die Partei damals mit.

Auch der angestrebte Machtwechsel misslang, in erster Linie, weil die BDP bei der bürgerlichen Listenverbindung nicht mitmachte. 2014 scheiterte die SVP mit einem Vorstoss im Parlament, das Präsidium wieder auf ein Halbamt zurückzustufen.

Maring-Walther war engagiert, gewissenhaft, ehrgeizig, und sie trat bestimmt auf. Für pointierte Äusserungen habe sie manchmal auch Kritik einstecken müssen, sagt sie. «Bei einem Mann hätte man wohl gesagt, er steht hin und übernimmt Verantwortung.» Bei ihr als Frau waren die Reaktionen manchmal abwehrend bis negativ. Trotzdem sei es ihr gelungen, alle ihre Geschäfte im Parlament und an der Urne «durchzubringen», sagt sie. Das Dorf habe sich entwickelt, verschiedene Planungen seien aufgegleist. Auch der Neubau des Altersheims sei nun auf guten Wegen.

Und nun das Abenteuer Paris

Im nächsten Jahr will sie zuerst einmal Abstand gewinnen. «Als vollamtliche Gemeindepräsidentin ist man weitgehend fremdgesteuert», sagt Maring-Walther. Der Terminkalender ist voll, in gewissen Monaten quillt er sogar über, die Erholungsphasen kommen zu kurz. Und die Familie muss zurückstehen, denn die eigene Person verschwindet hinter dem Amt. «Meine Familie musste in diesen Jahren sehr viel Toleranz aufbringen.» Wer nicht an allen Vereinsanlässen auftauche, gelte schnell als abgehoben oder arrogant.

Ab März wird Maring-Walther sich ein halbes Jahr lang in Paris aufhalten. Die französische Millionenstadt war schon immer ein Traum für sie. Theater, Konzerte, Museen möchte sie besuchen und einen Sprachkurs machen, um ihr Französisch zu schleifen – das genaue Programm steht noch nicht fest. «Ich will wieder zu mir selber zurückfinden.» (Der Bund)