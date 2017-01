Die SVP erobert die Agglomeration

Die Region Bern wird immer mehr zum SVP-Land. In Köniz oder Zollikofen stellt die Partei schon seit einiger Zeit den Gemeindepräsidenten. Bei den Wahlen im letzten Herbst sind die Präsidien von Belp, Münchenbuchsee oder Schwarzenburg dazu gekommen. Diese drei Kommunen waren zuvor in SP-Hand. «Das zeigt, dass wir nicht nur eine Land-Partei sind», sagt Werner Salzmann, Präsident der SVP Kanton Bern und Nationalrat. Er vermutet, dass bürgerliche Leute aus der Stadt Bern vermehrt in die Agglomeration ziehen, «weil ihnen die Stadt zu links ist».

In der Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat die SVP aber nicht viel zu sagen. Sie kann zwar mit Abstand am meisten Gemeindepräsidenten an die Regionalversammlung schicken. In über 20 der 84 Kommunen, die zum Perimeter gehören, besetzen SVP-Leute das Präsidium. Doch an der Regionalversammlung haben kleine (SVP-)Landgemeinden wie Oberbalm oder Bowil nur 1 bis 2 Stimmen, die Stadt Bern 44. Ausserdem ist die SVP in den Gremien der Regionalkonferenz untervertreten – abgesehen von der Kulturkommission.

Die Partei klagt schon seit längerem darüber. Sie möchte mehr Einfluss, zumal in der Regionalkonferenz wichtige Entscheide in den Bereichen Verkehr, Raumplanung oder Kultur gefällt werden. In der elfköpfigen Geschäftsleitung ist der Könizer Gemeindepräsident Ueli Studer der einzige SVP-Vertreter. 2013 scheiterte Daniel Bichsel, SVP-Gemeindepräsident von Zollikofen, in einer Kampfwahl. Ende Januar dürfte die SVP immerhin einen zweiten Sitz erhalten: Zur Wahl vorgeschlagen ist Michael Bürki. Er ist der neue Gemeindepräsident von Riggisberg.

«Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Uns stehen aber mindestens drei Sitze zu», sagt Lars Guggisberg, Präsident der SVP Bern-Mittelland und Grossrat aus Kirchlindach. Um die Glaubwürdigkeit der Regionalkonferenz zu steigern, müssten seiner Meinung nach die Parteien in den Gremien entsprechend ihrer Wähleranteile vertreten sein.

FDP dominiert Geschäftsleitung

Während die SVP untervertreten ist, ist die FDP übervertreten. Die Hälfte ihrer Gemeindepräsidenten im Gebiet der Regionalkonferenz Bern-Mittelland wird künftig in der Geschäftsleitung vertreten sein. Vorgesehen ist, dass schon bald fünf FDP-Gemeindepräsidenten dem wichtigsten Ausschuss angehören. Zudem soll mit Thomas Hanke aus Muri ein Freisinniger das Präsidium übernehmen. (Der Bund)