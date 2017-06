Die SP legt Rezepte für eine bessere Könizer Zukunft vor

Der Könizer Wahlkampf ist im Begriff, lebhafter zu werden. Kein Wunder, denn in vier Wochen läuft die Meldefrist für Kandidatinnen und Kandidaten ab. Bis dahin müssen die Parteien definitiv geklärt haben, mit welchem Personal sie sich in Parlament und Gemeinderat engagieren wollen. Wofür sie einstehen wollen, können sie freilich schon vorher darlegen. Am Montag zum Beispiel gewährte die SP, die 2013 wählerstärkste Partei, Einblick in ihr Wahlprogramm.

Sie verknüpft in ihrem Wahlprogramm Verweise auf die eigenen politischen Erfolge mit Zukunftsversprechen. Ein Beispiel: Nachdem Anfang 2017 das Volk eine von der SP angeschobene Politik zugunsten des genossenschaftlichen Wohnungsbaus angenommen hat, macht die SP ihren weiteren Einsatz für bezahlbaren Wohnraum auch gleich zum Wahlversprechen für die Zukunft.

Ähnlich verhält es sich bei der Raumplanung. Die SP war es, die das vom Parlament beschlossene und in der Folge sehr prägende Bauzonenmoratorium einbrachte – die Partei versteht sich deshalb in Zukunft als Anwältin einer Siedlungsentwicklung nach innen. Man müsse «vorhandene Siedlungsflächen besser nutzen und Freiräume erhalten». Als unabdingbar erachtet die Partei, dass die Gemeinde mit dem Bau von Solaranlagen auf gemeindeeigenen Dächern vorwärtsmacht und so «eine Vorbildrolle» einnimmt.

Punkto Steuerpolitik betont die SP, für die Attraktivität einer Gemeinde sei die Höhe der Steuern nicht das einzige Kriterium. Ausschlaggebend sei die Güte der vorhandenen Angebote, also beispielsweise der Musikschule und der Bibliotheken. Will heissen: Eine «einseitig aufs Sparen ausgerichtete Finanzpolitik» liegt aus Sicht der SP nicht drin.

Ein Bereich, wo dies künftig zum Ausdruck kommen könnte, ist die kommunale Bildungspolitik. Die SP spricht sich für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Tagesschulen und der ausserschulischen Angebote aus. Die Devise dazu: Innerhalb der Bildung habe die schulergänzende Betreuung wohl das grösste integrative und sozial ausgleichende Potenzial.

Ein schwieriges Dossier ist der Verkehr – man erinnere sich an die Abstimmung übers Tram Region Bern. Mitten in allen Unklarheiten ist der SP immerhin klar: Der Fokus muss künftig vermehrt auf die Vermeidung von Verkehr gelegt werden. Ausserdem brauche es eine zusätzliche Verkehrsberuhigung in den Quartieren, sichere Fuss- und Veloverbindungen und eine klare Ausrichtung auf den öffentlichen Verkehr. (Der Bund)