Der Wachstums-Kapitän geht von Bord

Manch einer glaubte, Belp stehe der Niedergang bevor. Das war 2004, als in der Hochburg der Bürgerlichen ausgerechnet Sozialdemokrat Rudolf Neuenschwander zum Gemeindepräsidenten gewählt wurde. Es kam anders. Belp ist während der Ära Neuenschwander rasant gewachsen. Vor ein paar Tagen hat der kantonale Handels- und Industrieverein Belp zur wirtschaftsfreundlichsten Gemeinde im Kanton Bern erkoren. Neuenschwander tritt nach zwölf Jahren quasi auf dem Höhepunkt ab – wegen Amtszeitbeschränkung.

Rund 9500 Einwohnerinnen und Einwohner zählte Belp, als Neuenschwander das Gemeindepräsidium übernahm. Heute sind es über 11'600. Keine andere Gemeinde im Raum Bern hat in den letzten Jahren ein derart starkes Wachstum erlebt. Wie das «Bisiwätter» habe sich Belp entwickelt, sagt Neuenschwander. «Überall hatte es Kräne.» Alteingesessenen Belpern sei das Ganze nicht mehr geheuer gewesen.

Abgabe als Entwicklungsmotor

Gemäss Neuenschwander war eines seiner ersten Geschäfte, das er in den Gemeinderat brachte, entscheidend für die Entwicklung: die Mehrwertabgabe. Wenn ein Stück Land ein- oder umgezont wird und dadurch an Wert gewinnt, schöpft die Gemeinde einen Teil des Mehrwerts ab, den der Grundeigentümer ohne Zutun erhält. Neuenschwanders bürgerliche Gemeinderatskollegen waren skeptisch, damals war die Abgabe von Gesetzes wegen anders als heute noch nicht vorgeschrieben. Neuenschwander überzeugte den Gemeinderat aber. Seither hat Belp mit der Mehrwertabgabe über 7 Millionen Franken eingenommen. Dadurch konnte die Gemeinde investieren.

Belp kaufte dem Kanton das Schloss ab und quartierte dort die Musikschule ein. Die Kommune baute eine neue Strasse Richtung Industriegebiete und Flughafen. Beim Giessenbad entstand eine Freizeitanlage mit Spielfeldern für Fussballer und Strassenhockeyspieler. Hinzu kam die Fusion mit Belpberg. Der Startschuss für die Boomjahre erfolgte mit der Ortsplanungsrevision 2006.

Fortan wurden viele Wohnungen gebaut. Die Zuzüger sorgten für mehr Steuereinnahmen. Die Gemeinde konnte die Steueranlage auf tiefe 1,34 Einheiten senken. «Zuerst muss man säen, bevor man ernten kann», sagt Neuenschwander. Zwischendurch müsse man aber auch schauen, dass die Saat nicht eingehe.

Keine Frühpensionierung

Kritische Momente gab es. Als die Gemeindeversammlung die Ortsplanungsrevision behandelte, wurden zu Beginn wichtige Teile verworfen. Das Geschäft war auf der Kippe. Dann stand ein Bürger auf und appellierte an die Vernunft. «Von da an ging das Geschäft wie durch Butter», sagt Neuenschwander. Oder die neue Flughafenzufahrt: Sie war auf kantonaler Ebene verworfen worden, später gab es auf kommunaler Ebene einen erbitterten Abstimmungskampf.

«Das war das grösste Politikum in den letzten 12 Jahren.» Am Ende erhielt Neuenschwander die Strasse. Und seine Wahl zum Gemeindepräsidenten Ende 2004 war eine knappe Angelegenheit. Er holte nur 38 Stimmen mehr als sein Konkurrent – der heutige SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus.

«Manchmal braucht es im Leben Glück», sagt Neuenschwander. Die Entwicklung während seiner Präsidentschaft führt er nicht auf sich zurück. «Das ist der Verdienst aller Belperinnen und Belper. Ich war nur derjenige, der oben am Tisch sass.» Er streicht die Arbeit seiner Gemeinderatskollegen hervor. «Es gab nie Stunk. Wir zogen stets am gleichen Strick.» Die meiste Zeit war Neuenschwander der einzige Vertreter der Linken in der Exekutive.

Es gab aber auch Momente, in denen er sich ärgerte – etwa als der Gemeinderat es ablehnte, einen Beitrag an die Sanierung des Berner Stadttheaters zu bezahlen. «Wir hätten das Geld locker aufbringen können.» Zudem konnte Neuenschwander nicht verhindern, dass der Akutbereich des Spitals 2008 geschlossen wurde.

Für Neuenschwander ist klar, dass die Entwicklung nicht im gleichen Tempo weitergehen wird. Belp muss künftig vermehrt auf die innere Verdichtung setzen, so wie es in der neuen Ortsplanungsrevision geplant ist. Er spricht sich etwa für ein zweites Hochhaus neben dem bestehenden aus. «Das ist eine Chance für Belp. Besser und höher kann man sonst nirgends bauen.»

Nun gibt Neuenschwander den Schlüssel zur Gemeindeverwaltung ab. Das komme ihm komisch vor. Doch er werde loslassen können, das Kapitel Politik sei für ihn abgeschlossen. «Mich sieht man nie mehr an einer Gemeindeversammlung.» Nach Neujahr wird der 60-Jährige wieder voll in Ostermundigen arbeiten – für eine Firma, die Wohn- und Geschäftsliegenschaften bewirtschaftet. Dort war er auch während seiner Präsidentschaft tätig, jeweils vormittags. Danach kümmerte er sich im Halbamt um die Gemeinde. Sein Nachfolger, Benjamin Marti (SVP), ist der erste Belper Gemeindepräsident mit einem Vollamt. (Der Bund)