Der Neuschnee reicht noch nicht – kleine Skigebiete bleiben zu

Das Wetter macht den stadtnahen Skigebieten weiterhin einen Strich durch die Rechnung: Auch der Schnee im neuen Jahr reicht noch nicht aus, damit die Pisten geöffnet werden können. So hat im Gantrischgebiet noch kein einziger Skilift den Betrieb aufgenommen: In Rüschegg zeigt die Webcam zwar mittlerweile ein weisses Schäumchen, dieses vermag das Grün und Braun aber kaum zu decken. Der Skilift beim Gurnigelbad ist immer noch in der «Sommerpause», wie auf der Website steht. Die Männerstimme auf dem Band des Schneetelefons klingt aber zuversichtlicher als noch zum Jahresende: «E chly Schnee» habe es, das reiche aber noch nicht für den Pistenbetrieb. «Eventuell de am Wuchenänd.» Darauf können auch die Pistenbetreiber im Selital und im Winterpark Riffenmatt nur hoffen – den Betrieb konnte man bislang nicht aufnehmen. Ein bisschen Schnee hat es bei der Station Gurnigel-Wasserscheide. Fürs Skifahren reiche das noch nicht, man könne aber bereits schlitteln, so die Telefonauskunft.

Auf dem Berner Hausberg, dem Gurten, sind dagegen weder Schlittelbahn noch Skipiste geöffnet, dasselbe gilt für die Emmentaler Skigebiete Linden, Netschbühl (Eggiwil) und Chuderhüsi (Röthenbach i. E.).

Höhere Lage, bessere Verhältnisse

Die jüngsten Schneefälle haben vor allem in den Wintersportgebieten in höheren Lagen für Freude gesorgt, denn dort sieht es nun immerhin winterlich aus. In den grossen, höher gelegenen Wintersportgebieten, wie etwa der Jungfrauregion, stand dank technischer Beschneiung bereits ein grösseres Angebot an Bahnen und Pisten zur Verfügung. Allerdings zogen sich die weissen Pistenbänder durch eine weitgehend braungrüne Landschaft. Das hat sich dank der jüngsten Schneefälle geändert. «Nun sieht es bei uns winterlich aus», sagt Marco Luggen, Leiter Wintersport der Jungfrau Ski Region. Wo nicht technisch beschneit werden könne, reichten die 15 bis 20 Zentimeter Schnee aber noch nicht aus. Ausserdem habe starker Wind den Schnee verfrachtet. Laut Luggen werden nun stetig neue Pisten- und Loipenkilometer eröffnet.

Im tiefer gelegenen Skigebiet am Wiriehorn, das sich von knapp 1000 auf 1800 Meter über Meer erstreckt, fielen etwa vier Zentimeter Neuschnee auf die grünen Matten - nicht eben viel, wie Marina Schmoll, Geschäftsführerin der Wiriehornbahnen, auf Anfrage sagte. Zudem sei derzeit die Beschneiung wegen des starken Windes schwierig. Am Wiriehorn hofft man, vielleicht aufs Wochenende hin die Pisten hinzubekommen. Sicher sei das aber nicht, führte Schmoll aus.

Im Eriz auf etwa 1400 Meter über Meer drücken die Wintersportverantwortlichen die Daumen, dass noch mehr Schnee fällt. «Wir werden frühestens auf das Wochenende den Betrieb aufnehmen können», schreiben sie auf ihrer Homepage. Im ähnlich hoch gelegenen Habkern muss Frau Holle ebenfalls nochmals kräftig ihre Betten schütteln, damit der Skilift seinen Betrieb aufnehmen kann, wie es beim örtlichen Tourismusbüro auf Anfrage hiess.

Auch auf dem Rossberg im Simmental braucht es noch ein paar Zentimeter Neuschnee, wie die Verantwortlichen auf der Homepage schreiben. Auf rund 1500 Metern über Meer liegt der Jaunpass mit seinen drei Skiliften. Auch sie sind derzeit noch geschlossen. (gss/sda)