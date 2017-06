Der Nebel im Belpmoos hat Einfluss auf den Winterflugplan

Im neuen Winterflugplan des Flughafens Belpmoos ist ab 19 Uhr Schluss. Dafür will man nun auch am Samstag fliegen. Normalerweise dauert der Flugbetrieb auf dem Belpmoos von 6 bis 23 Uhr. Aufgrund der im Winter oft unbefriedigenden Situation beim Landeanflug wird künftig nach 19 Uhr der Flugbetrieb eingestellt. Der neue Flugplan gilt ab dem 29. Oktober und wird in Kürze veröffentlicht. Damit reagiere die Airline auf das Nebelproblem im Winter, wie die «Berner Zeitung» gestern berichtete.

Nun steht im Winter weniger Zeit für Flüge zur Verfügung. Als Folge davon wird der Flughafen in Köln künftig nicht mehr angeflogen. Von Änderungen betroffen sind auch die Flüge nach London und Hamburg. Um eine «sinnvolle Produktion aufrechtzuerhalten», müsse im Winterflugplan neu auch am bisher flugfreien Samstag geflogen werden, so die Fluggesellschaft.

Guido Frey von der Vereinigung gegen Fluglärm bezeichnet die Absicht von Skywork, auch am Samstag fliegen zu wollen, als unerfreulich, wie er auf Anfrage sagt. Schon seit längerer Zeit würden Randzeiten stärker genutzt. Dies sei besonders ärgerlich, da gerade am Wochenende «die Leute auch mal ausschlafen wollen». Hingegen begrüsst Frey «im Namen der vom Fluglärm geplagten Anwohner» den Entscheid von Skywork, den Flugverkehr im Winter zu reduzieren.

Keine Abstriche beim Anflug

Gemäss der «Berner Zeitung» waren im letzten Winter total 118 Flüge von Verspätungen, Verlegungen oder Ausfällen betroffen. Zudem sei ein nicht bezifferbarer Imageverlust entstanden, sagte Sykwork-Chef Martin Inäbnit.

Die Flughafen Bern AG nehme den Entscheid von Skywork Airlines mit Bedauern entgegen, teilte das Unternehmen gestern mit. Der Flughafen spricht von «restriktiven regulatorischen Bedingungen» und meint damit das Anflugverfahren. Dieses schreibt vor, dass anfliegende Piloten in der Höhe von 150 Metern freie Sicht auf die Piste haben müssen. Bei schlechten Sichtverhältnissen – etwa bei Nebel – ist diese Vorgabe ein grosses Problem. Skywork und der Flughafen beantragten deshalb beim Bundesamt für Zivilluftfahrt erleichterte Anflugbedingungen, was dieses jedoch mit Hinweis auf die Flugsicherheit ablehnte. (Der Bund)