Berner Regionalkonferenz segnet Kiesabbau- und Deponierichtplan ab

Der Kiesabbau- und Deponierichtplan soll dafür sorgen, dass in den nächsten 35 Jahren im Grossraum Bern genügend Kies abgebaut und Aushub deponiert werden kann. Dank eines genügend grossen Angebots an Kiesgruben und Deponien sollen unnötige und weite Transporte vermieden werden. Der Plan regelt ausserdem die Entsorgung von Inertstoffen, also von mineralischen Bauabfällen, die nicht rezykliert werden können. In der Vernehmlassung stiess der Richtplan grundsätzlich auf Zustimmung. Einzelne Standorte wurden aber kritisch betrachtet. Auch an der Versammlung der Regionalkonferenz am Donnerstag brachten die Vertreter der Gemeinden Urtenen-Schönbühl und Mühleberg Bedenken zu den sie betreffenden Standorten vor. Ein Antrag aus Mühleberg fand jedoch keine Mehrheit.

Bei der regionalen Richtplanung gehe es bloss um die Festlegung möglicher Standorte, betonte Daniel Laubscher, Fachbereichsleiter Raumplanung der Regionalkonferenz. Bewilligt sei damit noch gar nichts. Konkretere Schritte oblägen den Gemeinden und den Betreibern von Kiesgruben und Deponien in den jeweiligen Nutzungsplanungen. Nebst den bestehenden Kiesgruben und Deponien sieht der Plan elf Erweiterungen von bestehenden Kiesgruben und Aushubdeponien vor. Dazu kommen vierzehn neue Standorte.

Pionierprojekt

Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland ist die erste bernische Region, welche dem Kanton einen regionalen Richtplan Abfall, Deponie, Transport gemäss einer neuen kantonalen Vorgabe von 2012 vorlegt. Der Regionalkonferenz Bern-Mittelland gehören über 80 Gemeinden rund um Bern an. (net/sda)