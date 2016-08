«Aufgetischt»: Wernis Wasabi mit Marshmallows

Wurde die Aare-Serie nicht kürzlich beendet? Ja, offiziell schon. Doch in dieser unabhängigen, überparteilichen Gastrokolumne wollen wir den Sommer am Wasser noch etwas länger geniessen, nun im pittoresken Städtchen Büren an der Aare, an der Ländte direkt am Wasser. Wir – der Testesser mit Tochter – sind nicht die einzigen.

Gut haben wir reserviert. Offenbar wollen alle wissen, wie es der Neue macht. Werner Rothen, einst im Schöngrün beim Zentrum Paul Klee mit 17 «Gault Millau»-Punkten und einem «Michelin»-Stern geadelt, nahm in Basel den Posten als Leiter Gastronomie bei Novartis an. Weil aber selbst Topshots über Mittag lieber Sandwichs verdrückten, als im Designer-Edelschuppen zu tafeln, fühlte sich Rothen bald wie ein Kantinier. Deshalb kam das Angebot aus Büren gerade richtig. Grano-Besitzer Gianclaudio De Luigi wollte das beliebte, stimmungsvolle und attraktiv gelegene Restaurant, in dem ein Stück Stadtmauer verläuft, neu positionieren. Gastrokritiker hatten Punkte entzogen und zunehmend gelangweilt über Il Grano geschrieben.

Der Testesser bestellt einen Chardonnay aus dem Wallis aus der Seléction Werner Rothen: ein würdiger Ersatz für den zuerst georderten Roero Arneis, der – soeben angeliefert – noch zu wenig kühl sei, wie die freundliche Kellnerin sagt. Auf der Karte knüpft Rothen beim früheren Wirken in Bern an. Er liebt es, Aromen zu kombinieren, auch Kombinationen, die nach landläufiger Meinung gewagt sind. Schon das Amuse-Bouche ist eine raffinierte Miniatur: ein Käsepraliné im Sesammantel, etwas Algensalat und Feigen, serviert in einem Glasbehältnis, dessen Deckel von der Bedienung abgehoben wird. Bemerkenswert auch der Gruss aus der Küche: ein Käsegebäck mit Marshmallows (ein Rothen-Evergreen), schaumigem Melonensaft mit Vanillegeschmack.

Überzeugender Wein

Der Sommersalat (Fr. 18.–) mit bunten Tomaten und Belper Knolle enthält rosa Grapefruit, die Sauce ist eine Campari-Vinaigrette. Der Testesser bestellt die Entenleber au Torchon (Fr. 28.–) mit säuerlichem Konterpart: Kirsche und Yuzu (japanische Zitrusfrucht). Als Hauptgang wählt die Tochter den Saibling (Fr. 28.–/38.–) mit Erbsen-Guacamole und Kartoffelscheiben. Dann warten wir. Und sehen, wie gebräunte Leiber der Aare entsteigen, Velofahrer vorbeiradeln, ein Fischer die Rute in den Fluss wirft, Autos über die alte gedeckte Holzbrücke rumpeln: Sommer, wie man ihn gern ausgiebiger genossen hätte. Und wir bekommen mit, dass auch die Gäste am Nebentisch nicht ganz begreifen, wie das System mit den zusätzlichen Gängen funktioniert, die für 18 Franken dazugebucht werden können.

Die Flammen auf den Metallsäulen um den Sitzplatz lodern, Kerzen am Tisch werden entzündet, es dunkelt ein. Nun kommt das Essen, die Kellnerin leert den Röstzwiebelsud sorgfältig über den Fisch, der im Halbdunkel aussieht wie eine Lachstranche, aber nicht so schmeckt, sonst hätte ihn die Tochter nicht gerne. Der Testesser erhält die Lammhuft mit Couscous (Fr. 38.–), raffiniert gewürzt mit Tandoori, dazu Joghurt und Minze. Der Ripasso aus dem Veneto, ein kräftig, schön ausgebauter Wein, überzeugt (Fr. 7.50/dl).

Werner Rothen ist wieder da, wie er leibt und lebt. Die Tochter hätte es lieber etwas konventioneller gehabt. Wer experimentierfreudig ist und Überraschungen liebt, stösst beim Meister in neue kulinarische Welten vor. (Der Bund)