Auch Köniz möchte die Ganztagesschule ausprobieren

Was sich bewährt hat, soll noch intensiver werden: Bereits heute können Könizer Eltern ihre Kinder in der Schule betreut zu Mittag essen lassen. Diese sogenannten Tagesschul-Angebote sind je nach Nachfrage in fast allen Schulen verfügbar. Nun will das Könizer Parlament einen Schritt weiter gehen: Es sagte gestern Ja zu einem Pilotprojekt für eine Ganztagesschule.

Ab Sommer 2019 sollen einige Schulklassen während der ganzen Woche vom Morgen früh bis am Nachmittag beaufsichtigt werden. «Die Nachfrage ist bereits heute riesig», sagte Motionär Markus Willi (SP). So gross, dass auch die Bevölkerung bereits aktiv wurde: Eine Petition forderte kürzlich den Ausbau des Angebots.

Kinder, die diese Pilotklassen besuchen, würden dann einen grossen Teil ihrer Freizeit gemeinsam verbringen. Anders als bei der Tagesschule heute ist bei der Ganztagesschule die gesamte Klasse ganztägig in der Schule. Zudem ist im Pilotversuch geplant, die Kinder auch ausserhalb der Unterrichtszeit von einer Lehrperson und nicht wie heute durch Hilfskräfte betreuen zu lassen. Es wäre zudem neu möglich, auch die Musikschule oder den Schulsport während der Schulzeit zu besuchen.

Köniz will sich so an einem Projekt des Kantons beteiligen. Der bernische Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) definiert zurzeit, welche Bedingungen für eine Teilnahme erfüllt werden müssen. Der Vorteil für Köniz, wenn die Gemeinde nicht im Alleingang die Ganztagesschule testet: Die Zusatzkosten werden vom Kanton übernommen. Nicht so lange warten mag die Stadt Bern. Bereits nächstes Jahr will sie in Eigenregie Ganztagesschulklassen in Betrieb nehmen. (Der Bund)