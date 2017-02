Aktuelle Legislatur: Positive Bilanz für Thun

Gemäss Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP) arbeitet die Thuner Stadtregierung äusserst effektiv: Auf das Erfolgskonto verbuchte Lanz unter anderem die kürzlich bekannt gegebene Standortvereinbarung mit der Empa, die in Thun ausbauen will.

Auch Partizipationsprozesse habe der Gemeinderat angestossen, etwa jener zur Zukunft des Areals der Schadaugärtnerei. Das Volk hatte eine ursprünglich geplante Überbauung abgelehnt. Nun konnte die Bevölkerung ihre Ideen einbringen, was mit dem Gelände in Zukunft geschehen könnte.

Auch auf Unvorhergesehenes habe der Gemeinderat professionell reagiert, etwa auf die Finanzklemme des FC Thun, dem die Stadt nun mit einem Darlehen aushilft. Für die Bürgerinnen und Bürger am ehesten sicht- und spürbar ist der von Lanz angesprochene Gestaltungswille bei Bauprojekten der öffentlichen Hand.

Fortschritte in der Stadtentwicklung

Ein grosser Brocken ist der sogenannte Bypass Thun Nord, eine neue Hauptverkehrsachsse über die Aare. Mit dem Bypass biete sich die einmalige Chance, die Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten, betonte Bauvorsteher Konrad Hädener (CVP).

Im Zusammenhang mit der neuen Aarequerung standen und stehen zahlreiche weitere Strassenbauarbeiten in der Stadt an. Die Autofahrerinnen und Autofahrer der Stadt konnten in den vergangenen Monaten wegen der zahlreichen Umleitungen und Staus ein Lied davon singen. Spätestens nächstes Jahr soll der Bypass in Betrieb genommen werden.

Mit einer laufenden Ortsplanungsrevision wird die weitere Entwicklung der Stadt diskutiert. «Raum ist ein kostbares Gut und die Siedlungsentwicklung nach Innen ist deshalb eine grosse Herausforderung und hat hohe Priorität», sagte Marianne Dumermuth (SP), Vorsteherin der Direktion Stadtentwicklung.

In engen Hosen steckt Thun beim zusätzlichen Bauland. Dazu steht der Gemeinderat mit dem Kanton in Diskussion, unter anderem bezüglich neuer Einzonungen, wie Dumermuth ausführte. 2016 verabschiedete der Gemeinderat eine Wohnstrategie. Die aktuellen Rahmenbedingungen bewirkten in Thun eine rege Bautätigkeit. So gingen in den letzten zwei Jahren über 700 Bauanfragen ein.

Gute Bilanz für Sicherheit und Kultur

Sicherheitsdirektor Peter Siegenthaler (SP) lobte die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei. Thun sei in Bezug auf Gewaltstraftaten die zweitsicherste Stadt der Schweiz.

Im Kulturbereich konnte mit der Umsetzung des kantonalen Kulturförderungsgesetzes ein Meilenstein erreicht werden, wie Bildungs- und Kulturdirektor Roman Gimmel (SVP) ausführte. Mit den Kulturinstitutionen konnten neue Leistungsverträge abgeschlossen werden. (rsi/sda)