Zu viel Lärm: Migros-Klubschule schliesst offene Räume in der Welle 7 ab

Eigentlich sollten die offenen Räume der Migros-Klubschule in der Welle 7 ein «einzigartiges Bildungserlebnis» vermitteln. Manche sehen das ganz anders: Mehreren Kursteilnehmern wurde es zu laut. In der Folge beschwerten sie sich. Nun zieht die Klubschule daraus die Konsequenzen: «Wir werden im Frühling insgesamt 20 offene Räume abschliessen», sagt Urs Wüthrich. Der Mediensprecher der Migros Genossenschaft Aare bestätigt damit einen entsprechenden Bericht der «Berner Zeitung». «Wir wollten mit der Welle 7 weg von den klassische Frontalschulungsräumen. Es sollten offene Räume sein, die man mit Vorhängen abgrenzen kann.» Für einige Sprachkursteilnehmer habe sich dies als Störfaktor entpuppt.

«Wir haben den unzufriedenen Kunden mehrere Alternativen vorgeschlagen: Ruhigere Räume, geschlossene Räume oder Räume der Klubschule im Wankdorf», sagt Sarah Brunner, Projekt- und Marketingleiterin der Klubschule Migros Aare. Ohne Erfolg. «Wir haben ihnen schliesslich ein Ausstiegsangebot unterbreitet.»

Die Migros verfügt in der Klubschule am Bahnhof Bern über 105 Räume auf fünf Stockwerken. Einige offene Räume werde man beibehalten. Diese kämen nämlich nicht grundsätzlich schlecht an. Man habe seit der Eröffnung im August ausserdem Verbesserungen vorgenommen und neue Kunden gewinnen können, so Brunner weiter. (gss)