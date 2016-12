Zu regional fürs Guinnessbuch

Der Wiener Journalist Andreas W. Dick hat ein aussergewöhnliches Hobby: Seit 2008 fährt er das Strassenbahnnetz verschiedener europäischer Städte ab – und misst wie lange er dafür hat. Denn er möchte Weltrekorde aufstellen.

Bis zu diesem Jahr hat sich der 48-Jährige auf Strassen- oder U-Bahnen in Österreich, Deutschland und Frankreich beschränkt. Am Mittwoch war nun Bern an der Reihe nachdem er heuer bereits das Tramnetz von Zürich in 12 Stunden und 20 Minuten abfuhr.

Der Rekord war ihm gewiss

Die Fahrt in Bern dauert weniger lang. Angefangen bei der Talstation der Marzilibahn um 8.30 Uhr, lässt er sich per Tram zuerst den Osten Berns (Wankdorf, Worb, Saali, Ostring) zeigen, bevor er die Linien im Westen abklappert (Bümpliz, Brünnen, Fischermätteli, Weissenbühl). Ganz am Ende fährt Dick nach Wabern, um mit der Gurtenbahn auf den Berner Hausberg zu fahren, der die Endstation markiert. Dort kommt Dick um 13.11 Uhr an. Bei 4 Stunden 41 Minuten liegt nun somit der Rekord für das Abfahren des gesamten Bener Tramnetzes.

Der Rekord ist Dick gewiss, weil das vor ihm noch niemand versucht hat. Auf jeden Fall nicht dermassen medienwirksam. Ganz alle Medien konnte Dick von seinem Vorhaben aber nicht überzeugen: Das Guinnessbuch der Rekorde winkte ab, als er seinen ersten Rekordversuch anmelden wollte. «Meine Rekorde waren ihnen zu regional», sagt Dick. Fürs Guinnessbuch kämen nur Grossstädte wie New York, London oder Hongkong in Frage.

Dort aber fehlt ihm der Kontakt zu einem Einheimischen. Denn bei jeder Rekordfahrt wird Dick von einem Journalisten-Kollegen begleitet, der ihm im örtlichen ÖV-Dschungel als Kompass dient. In Bern ist es Martin Schatzmann, ebenfalls Motorjournalist, den Dick berufsbedingt bei einer Präsentation von Lastwagen in Barcelona getroffen hat. Schatzmann erinnert Dick gerne Mal, wenn er vor der Endstation aussteigen muss und besorgt unterwegs Croissants zur Stärkung.

Kampf um Sekunden

Mit der Rekordzeit zeigt sich Dick zufrieden. Er hätte eine Zeit von fünfeinhalb bis sechs Stunden erwartet.Trotzdem sieht Dick Verbesserungspotential: So sei ihnen der Ersatzbus beim Weissenstein vor der Nase weggefahren. «Danach mussten wir acht Minuten warten.»

Bei allem Ehrgeiz, den der Wiener bei seinen Rekordjagden an den Tag legt: Das Ringen um einzelne Minuten ist als Spass zu verstehen. Als Dick etwa den Weg von der Station Marzili zur Tramhaltestelle am Bahnhof zu Fuss zurücklegen muss, ist sein Tempo gemächlich. Und prompt verpasst Dick bereits da das Tram zum Wankdorf um Sekunden. Er tut es mit einem Schulterzucken ab. (DerBund.ch/Newsnet)