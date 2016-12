«Wir werden allzu oft in die Ecke der hinterwäldlerischen Politiker gestellt»

Frau Zäch, Ihre Amtszeit wird allerorten gelobt. Wie fühlt sich das an?

Es war sehr schön, als ich vor acht Jahren gewählt wurde. Aber jetzt, wo ich aufhöre, ist es noch fast schöner. Ich bin glücklich, ich bin entspannt.

Haben Sie selber den Eindruck, Ihre Arbeit sei Ihnen gelungen?

Ich habe das Gefühl, es einigermassen recht gemacht zu haben. Und die Leute haben wohl auch gespürt, dass ich gern, fleissig und lustvoll gearbeitet habe und das Amt nicht als Belastung empfand.

Das spricht für ein gewisses Talent.

Vielleicht habe ich das Talent zum Kommunzieren. Ich war Journalistin; insbesondere beim Radio lernte ich, Live-Situationen zu meistern. Das ist etwas Wichtiges in einem solchen Amt. Man muss hinstehen und eine Botschaft vermitteln können. Und man darf keine Angst haben vor den Menschen. Ich komme mit den meisten Leuten gut aus; das hat sicher geholfen.

Sogar die «Zeit» hat sich kürzlich für Sie interessiert. Im Artikel stand, Sie seien mit der Hälfte der Leute per Du und sehr volksnah. Besteht da nicht die Gefahr des Anbiederns?

Ich bin mit der Hälfte der Stadt per Du, weil ich schon lange hier lebe, weil ich vor allem in der Kulturszene aktiv bin und jahrelang eine Buchhandlung führte. Deshalb lernte ich viele Leute kennen. Aber angebiedert habe ich mich bei ihnen nie.

Wie war für Sie der Schritt von der nebenamtlichen Gemeinderätin zur Stadtpräsidentin?

Es war ein grosser Unterschied. Man darf ein solches Amt nicht unterschätzen. Die Stadt war Tag und Nacht in meinen Gedanken und in meinem Herzen präsent. Habe ich etwas verpasst? Was könnte ich besser machen? Und weil in Burgdorf nur das Stadtpräsidium ein Vollamt ist, spürte ich die Verantwortung umso stärker.

Bestimmt wollten alle etwas von Ihnen – und nicht alle das Gleiche.

Die Menschen hier sind sehr diskret. Ich bin zwar oft auf der Strasse angesprochen, aber nie bedrängt worden. Selbstverständlich kam es vor, dass Leute sich über irgendetwas ärgerten. Oder es gab Investoren, die gern ein Verfahren beschleunigt hätten oder sich über Auflagen beklagten. Mir war es stets wichtig, Probleme sorgfältig und in geordneten Bahnen anzugehen. Also hat man einen Termin vereinbart, um die Sache in Ruhe zu besprechen.

Aber alle Konflikte lassen sich so nicht vermeiden.

Wichtig ist eine gesunde Distanz zu den Anliegen. Alles hat ja immer zwei Seiten. Darum hörte ich zuerst immer zu und versuchte, niemanden zu bevorzugen. Meine Erfahrung ist, dass man stets gute Lösungen finden kann, wenn man aufeinander zugeht und kompromissbereit ist.

Sie waren die erste Stadtpräsidentin im Kanton Bern. Spürten Sie Vorbehalte, insbesondere bei Männern?

Nein. Ich wurde von Anfang an ernst genommen. Bei Frauen, vor allem bei jenen, die noch für das Frauenstimmrecht kämpfen mussten, stellte ich fest, dass sich viele riesig freuten, eine Frau in einem solchen Amt erleben zu dürfen.

Da liegt die Frage auf der Hand, was Sie zur bevorstehenden Stadtpräsidentenwahl in der Stadt Bern sagen.

Dazu will ich mich nicht äussern. Das müssen die Bernerinnen und Berner entscheiden. Es sei Ihr Anliegen gewesen, liest man, eine Politik zu machen, die der Mehrheit zugutekommt.

Sind Sie als SP-Politikerin der Einfachheit halber in die Mitte gerutscht?

Keineswegs, ich bin überzeugt, dass sozialdemokratische Politik moderne Politik ist und den heutigen Bedürfnissen der Menschen entgegenkommt. Die SP steht ein für Anliegen, die heute in einer Stadt erwartet werden und zu einer hohen Lebensqualität beitragen. Was ich hier machen konnte, entspricht deshalb meinen sozialdemokratischen Überzeugungen. Generell aber darf bei einer Stadtpräsidentin die Parteipolitik nicht im Vordergrund stehen. Ich war die Stadtpräsidentin von allen und für alle.

Im Gegensatz zu Ihrer Partei, der SP, haben Sie sich für die Vollumfahrung von Burgdorf eingesetzt. Hier sah man die eingemittete Stadtpräsidentin.

Sicher wird man als Mitglied einer Exekutive etwas abgeschliffen. Meine Haltung in dieser Frage ist aber eine pragmatische. Ich bin zu hundert Prozent überzeugt, dass wir ohne neue Strassen nicht auskommen, unabhängig davon, was die SP findet. Zudem geht es nicht nur um eine lokale, sondern um eine regionale Frage: Wenn wir diesen Flaschenhals nicht beseitigen können, fügen wir dem ganzen Emmental immensen Schaden zu. Für den Gemeinderat war eines aber immer klar: Das Meiemoos, wo die Burgdorfer Umfahrung geplant war, muss untertunnelt werden.

Aber jetzt hat der Regierungsrat nur die Verkehrsoptimierung gutgeheissen und keine Umfahrung Burgdorf.

Das ist ein typisches Beispiel für einen tragfähigen Kompromiss. Hasle und Oberburg erhalten ihre Umfahrung und bei uns wird optimiert. Der Gemeinderat hat dies übrigens schon in der Vernehmlassung als mögliche Option dargelegt.

Insgesamt hat man den Eindruck gewonnen, Sie wollten einfach möglichst viel für Burgdorf und das Emmental herausholen – ob das aus übergeordneter, raumplanerischer Sicht nun sinnvoll ist oder nicht.

Da wehre ich mich vehement dagegen. Die Regionalkonferenz hat eine exakte Raumplanung vorgenommen, abgestimmt auf den kantonalen Richtplan. Wir haben genau definiert, wie und wo sich das Emmental entwickeln soll und haben entsprechende Subzentren fürs Arbeiten und Wohnen bestimmt. Was wäre denn die Alternative? Keine Entwicklung und zusehen, wie sich das Emmental entvölkert? Dies ist weder im Interesse der Menschen hier vor Ort, noch im Interesse des Kantons. Dieser so grosse Kanton Bern muss doch auch eine Vorstellung haben, wie sich eine Region wie das Emmental entwickeln kann und unsere Initiative unterstützen.

Auch die Technische Fachschule haben Sie als «Modellfall für eine faire Lösung» bezeichnet.

Wir haben nicht das Maximum erhalten. Aber Burgdorf bleibt ein ausserordentlich starker Bildungsstandort und kann seine technische Tradition in die Zukunft führen. Mit dieser Schule und dem Teclab als innovativer Lernort für Jugendliche und Lehrpersonen können wir neue technische Ausbildungen entwickeln, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Wir haben zusammen mit dem Emmental und dem Oberaargau gekämpft, mussten Rückschläge in Kauf nehmen, aber am Schluss steht ein überzeugender Kompromiss, der übrigens zu einem grossen Teil Regierungsrat Bernhard Pulver zu verdanken ist.

Es geht um massive Interessen der verschiedenen Landesteile.

Ich lasse mich nicht auf diese unerspriessliche Diskussion über Stadt und Land ein. Für mich ist völlig klar, dass die Stadt Bern in unserem Kanton eine zentrale Rolle spielen muss. Ich habe deshalb immer all ihre grossen Infrastrukturprojekte unterstützt. Vom Tram bis zum Stadttheater. Aber genauso müssen auch die regionalen Zentren ihre Rolle bekommen und ihre eigene Kraft entwickeln können. Mir ist sehr wohl bewusst, in welcher Liga meine Stadt spielt. Aber in dieser Liga will ich gut spielen. Etwas Unterstützung vom Kanton wirkt da durchaus motivierend.

Nicht alle Kantonspolitiker bringen dieses Verständnis für Bern auf.

Dies kommt nicht von ungefähr. Wir werden allzu oft in die Ecke der hinterwäldlerischen Regionalpolitiker gestellt. Wenn Leute wie ich für ein Projekt in der Region einstehen, wird uns kleinkarierte Regionalpolitik vorgeworfen. Wenn es aber um ein Anliegen der Stadt Bern geht, liegt dieses von vornherein im Interesse des ganzen Kantons. Solche Aussagen sind auch mir manchmal in den falschen Hals geraten, und sie fördern den innerkantonalen Zusammenhalt nicht. Denn was wir hier leisten, liegt auch im Interesse des ganzen Kantons. (Der Bund)