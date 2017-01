«Wir sprechen über die Gefahren für die Welt»

Was ist der Weltuntergang für Sie?

Er ist ein unglaubliches Faszinosum, das mich schon immer beschäftigt hat. Was mich mit dem Thema verbindet, reicht vom kindlichen Schauder bis zur Faszination gegenüber einer kulturellen Konstruktion. Die Erfindung des Weltuntergangs ist in unserer Kultur überaus präsent, obwohl die meisten Menschen sicher sind, dass er nicht stattfindet.

Die Welt geht also gar nicht unter?

Zumindest nicht so, wie wir es uns vorstellen. Das Thema bewirtschaftet eine diffuse Furcht, vor etwas, das wir uns selbst zurechtlegen. Denn obwohl Meteoriteneinschläge und Vulkanausbrüche grosse Katastrophen verursachen können, betreffen sie nur Teile der Welt. Erst in etwa vier Milliarden Jahren wird die Sonne die Erde verschlingen. Heiss wird es allerdings schon vorher.

Der Physiker Steven Hawking sagt, wir müssten innerhalb von 1000 Jahren einen neuen Planeten finden.

Hübsche Aufgabe. Über den Weltuntergang spricht man oft sehr pointiert. Er ist eines der Themen bei denen man vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Die Medien spitzen es zu. Gerade die Filmindustrie bewirtschaftet mit dem Thema eine gewisse Angstlust.

Sind Weltuntergansszenarien in Filmen deshalb so beliebt?

Sie sind visuell attraktiv: Zerstörung, Dramatik und Emotionen lassen sich bestens in Filme packen. Und: vor dem Hintergrund des Weltuntergangs lassen sich menschliche Dramen dramatischer erzählen als sonst.

Wie sieht es in der Kunst aus?

Vor allem das Mittelalter kennt Darstellungen des Jüngsten Gerichts. Aber man wird auch in der zeitgenössischen Kunst fündig. Wir planen ausserdem mit einer Künstlerin oder einem Künstler zusammenarbeiten und wir suchen Kunstwerke zum Thema.

Zur Jahrtausendwende mussten Sie die Expo vor dem Untergang retten. Nun konzipieren Sie eine vergleichsweise kleine Ausstellung. Was heisst das für Ihre Arbeit?

Hier bin ich Autor des Projekts. Ich taste mich mit meinem Team an ein gemeinsames Verständnis des Themas heran. Es geht darum, Geschichten im Raum zu erzählen. Bei der Expo 02 war meine Rolle eine andere. Ein künstlerischer Leiter ist eher wie der Intendant eines grossen Theaters.

Wie werden Sie den Weltuntergang in die Ausstellung bringen?

Wir wollen über die Gefahren sprechen, die der Welt drohen. Wir erzählen von der Angstlust, die durch Filme und religiöse Vorstellung genährt wird und vom Mut, den es braucht, sich diesen entgegenzustellen. Im Moment ist noch offen wohin uns das Thema führt. Dabei tasten wir uns auch in Randgebiete vor, wie etwa Tod und Demenz, wo es um den Verlust individueller Welten geht.

Sie gestalten die Ausstellung als Kulturwissenschaftler mit Naturwissenschaftlern. Wie geht das?

Bestens. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Sprache aber wir bemühen uns, die jeweils andere Sprache zu lernen. Wir gehen mit grosser Lust, Sorgfalt und Neugier aufeinander ein. Die Auseinandersetzung mit den naturwissenschaftlichen Themen relativiert die anthropozentrische Sicht auf die Welt. Man taucht in ganz neue Zeiträume ein, wenn man sich mit Erdgeschichte befasst. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit macht den Reiz der Ausstellung aus.

Mit der Ausstellung sollen Sie dem Naturhistorischen Museum ein neues Publikum bescheren. Wen wollen Sie ansprechen?

Wie immer: mehr oder weniger alle. (Der Bund)