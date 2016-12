Warum Berner Veganer Leder tragen

Wenn heute Abend die Weihnachtspakete geöffnet werden, dann packen einige auch fair produzierte Kleidungsstücke aus. Denn zum Fest hat René Roggli, Geschäftsführer des Nordring-Fair-Fashion-Ladens, Kappen und Kleider für Kunden in Geschenkpapier gewickelt.

Seit 10 Jahren verkauft Roggli an der Lorrainestrasse Kleidung aus biologischen Materialien wie Bio-Baumwolle oder Hanf. Er spüre den Trend zu nachhaltiger und fairer Mode, sagt er. «In den letzten Jahren kamen immer mehr Leute in den Laden.» Den Trend zu fair produzierter Mode bestätigt auch der Dachverband der Schweizer Fair-Trade-Organisationen: Letztes Jahr betrug der Umsatz von den Fair-Trade-Textilien 47 Millionen Franken. Seit 2012 hat sich der Umsatz fast verdreifacht, dies auch weil Coop eine faire Linie im Sortiment aufgenommen hat.

Vom Öko- zum Trendstyle

Vor zehn Jahren war Fair-Trade-Kleidung in Bern Mangelware: «Ich habe damals keine passende Kleidung für mich und meine Kinder gefunden», erzählt Roggli. Der gelernte Detailhändler war arbeitslos und eröffnete nach einem «Selbstständigkeitskurs» des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums seinen Laden in der Berner Lorraine. «Ich wollte weg vom Ökostyle hin zu modischer Kleidung», so Roggli. Dafür besucht er mehrmals pro Jahr einen Showroom in Zürich, wo Marken ihre neuesten Kollektionen vorstellen und er sich Ware aussucht. Diese Stücke sind mit Fair-Trade- und Nachhaltigkeitslabels zertifiziert.

Es gibt viele Labels, was genau sich jeweils hinter den farbigen Logos verbirgt, ist nicht immer einfach herauszufinden – vor allem seit sich grosse Firmen gerne einen «grünen Anstrich» geben. So verkaufen etliche Grosshändler Bio-Shirts. «Das Biolabel sagt aber nichts über die Bedingungen der Näherinnen aus», sagt Roggli. Er verspricht seinen Kunden Hilfe im «Label-Dschungel», da bei ihm sämtliche Produkte aus fairem Handel und meistens auch Bio seien.

Nachrichten zeigen Wirkung

Aber nicht ganz alle Produkte im Nordring-Laden tragen ein Güte-Siegel: «Labels kosten Geld, das können sich kleine Unternehmen nicht immer leisten», so Roggli. Deshalb drücke er auch mal ein Auge zu, etwa wenn er wisse, dass die Kleidung in Bern genäht werde.

Während sich die Auswahl der Modeketten fast täglich ändert, bekommen Roggli und sein Kollege Arnaud Reinhard viermal im Jahr neue Kollektionen. Das Sortiment für den Sommer haben sie bereits bestellt: Badehosen aus recyceltem PET und Shirts mit Velomotiven.

Im Vergleich sind Oliver Gillmann und Fabia Mosimann noch neu in Geschäft. Ende April eröffneten sie an der Marktgasse ihren Laden Roots, wo auch sie nachhaltige und fair produzierte Mode und Accessoires verkaufen. Beide sind aber schon lange im Modebusiness tätig, Gillmann auch für eine internationale Sportmarke. Sie hatten irgendwann genug von den in der Branche herrschenden Verhältnissen: Die Bilder von Kinderarbeit, Fabrikunfällen und schlechten Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Asien seien aber auch bei vielen Bernern und Bernerinnen angekommen: «Die Sensibilisierung für faire Kleidung hat in den letzten Jahren zugenommen», sagt auch Mosimann. Viele Kunden würden den Laden explizit wegen der fairen Mode aufsuchen.

Die beiden fuhren zur Auswahl ihres Sortiments an eine Modemesse in Berlin, wo nur fair produzierende Aussteller ihre Kollektionen vorstellen. Aber auch Berner Labels sind in den Regalen zu finden, genauso Taschen aus dem Leder indischer Kühen. Diese werden teils sogar von Veganern getragen, weil die Tiere eines natürlichen Todes gestorben sind. Mosimann und Gillmann setzen wie Roggli auf Labels, welche faire und nachhaltige Produktion und Herstellung attestierten. Gillmanns Ziel ist es zudem, seine nächsten Ferien mit einem Fabrikbesuch im Ausland zu verbinden. (Der Bund)