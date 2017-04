Waldbrand wurde von Menschenhand verursacht

Noch heute morgen roch man es, das Feuer welches gestern im Bremgartenwald ausbrach. Bis gestern Mitternacht war die Berner Feuerwehr mit 24 Einsatzkräften mit Löscharbeiten vor Ort beschäftigt, bis um 8 Uhr heute Morgen wurde die Brandstelle von vier Mitarbeitern der Feuerwehr überwacht. «Der Einsatz ist für uns nun abgeschlossen», sagt Walter Zysset, Mediensprecher der Berufsfeuerwehr.

Gleich neben der abgebrannten Fläche hausen die Berner Waldmenschen: «Wir waren in der Stadt, als das Feuer ausbrach. Etwa um Mitternacht kamen wir zurück und sahen, dass der Wald beleuchtet und die Feuerwehr vor Ort war», sagt Chrütli der «Bund»-Reporterin. Über die Vermutung, dass sie am Feuer schuld seien, wehrt er sich: «Wir zünden doch nicht unseren eigenen Wald an.» Dennoch wollen die Waldmenschen nicht darauf verzichten, Feuer zu machen: «Wir haben gelernt, wie man eine richtige Feuerstelle baut.» Davor, dass ihr «Zuhause» durch weiter Brände bedroht werde, fürchten sie nicht.

Von Bräteln wird abgeraten

Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Waldbrand durch menschliches Verschulden entstand, sagt Polizeisprecherin Jolanda Egger. Weitere Abklärungen seien noch im Gang. Unabhängig von der Ursache dürfte der trockene Waldboden das Feuer begünstigt haben.

Die Burgergemeinde als Besitzerin des Bremgartenwaldes hat am Dienstag die Waldbesucher gebeten, auf Feuer im Wald zu verzichten. Selbst bei speziell eingerichteten Feuerstellen sei das Feuern mit erheblichen Risiken verbunden, sagt Urs Emch von der Burgergemeinde. Mit den Waldmenschen habe man den Kontakt nach dem Brand nicht gesucht, sagt Emch auf Anfrage. Man werde sie auch nicht daran hindern, Feuer zu entfachen.

Für den Kanton Bern gilt derzeit die Waldbrand-Gefahrenstufe «mässig». In einzelnen Regionen wird sie allerdings als erheblich eingestuft, etwa an sonnenexponierten Hängen entlang des Jurabogens, wie das bernische Amt für Wald in einer Mitteilung schreibt. (sie/cüt)