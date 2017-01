WEF-Gegner demonstrieren wieder in Bern

Zahlreiche Plakate in der Innenstadt zeugen davon: Am Samstag findet in Bern eine Demonstration gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos statt. Das WEF diene hauptsächlich der Verbreitung der «neoliberalen Ideologie», heisst es im anonym verfassten Aufruf. Dagegen wolle man sich zur Wehr setzten. Denn: «Die Logik des Profits kennt keine Moral und macht weder halt vor Mensch noch Umwelt.»

Ein Bewilligungsgesuch für die Demonstration ist nicht eingegangen, wie der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) auf Anfrage sagt. «Wir haben die Demo aber auf dem Radar.» Ob diese soweit friedlich toleriert oder von Beginn weg verhindert wird, lässt Nause offen. «Dazu möchte ich keine Angaben machen.»

Im letzten Jahr sollte die Demonstration der WEF-Gegner in Zug stattfinden. Die Polizei hat die 250 angereisten Demonstranten bereits beim Treffpunkt eingekesselt und die Demonstration verhindert. In den Jahren zuvor fanden zumeist kleinere und friedliche Aktionen in Bern statt. In der Vergangenheit endeten mehrere Grossdemonstrationen gegen das WEF in Strassenschlachten. Unterdessen hat die Mobilisierungskraft der WEF-Gegner massiv abgenommen.

Doch auch bei einem friedlichen Verlauf muss sich die Polizei auf ein arbeitsintensives Wochenende einstellen: Am Sonntag stehen der Besuch des chinesischen Staatsoberhaupts Xi Jinping und eine Demonstration von Exil-Tibetern auf dem Programm. (Der Bund)