Von Anglikanisch bis Syrisch-Orthodox

Meistens feiern West- und Ostkirchen die hohen Feiertage zu verschiedenen Zeiten, da der Zeitpunkt für den Ostersonntag in den Kalendersystemen unterschiedlich berechnet wird. In diesem Jahr war bei allen am gleichen Tag Ostern. Letztmals war dies 2014 und 2011 der Fall. Nächstes Mal wird dies erst 2025 wieder eintreffen.

Nicht nur der kalendarische «Zufall» stand Pate für die gemeinsame Ostervesper in der christ-katholischen Kirche St. Peter und Paul beim Berner Rathaus, sondern auch die Tatsache, dass mit der Arbeitsgemeinschaft der Kirchen im Kanton Bern (AKB) eine tragfähige Organisation existiert.

So feierten in der mächtigen Kirche der kleinen christkatholischen Konfession in der Berner Altstadt alle mit: Äthiopisch-Orthodoxe, die Evangelisch-Arabische Gemeinde, die Heilsarmee, Russisch-Orthodoxe, Reformierte, Römisch-Katholische und Christkatholiken, Lutheraner, Anglikaner, Methodisten, Syrisch-Orthodoxe und etliche mehr. In einer Liturgie, in deren Verlauf Deutsch, Englisch, Französisch, Altkirchenslawisch und Arabisch gelesen und gesungen wurde, feierten die zwei Dutzend Geistlichen zusammen mit den Gottesdienstbesuchern die Auferstehung Jesu, des Erlösers - für alle Konfessionen das Zentrum des Glaubens.

Im Verlauf des Gottesdienstes wurde auch der Opfer der Anschläge in Ägypten gedacht, bei denen am Palmsonntag 17 koptische Christen umkamen. Am Gottesdienst in Bern wirkte ein Geistlicher der koptisch-orthodoxen Kirchgemeinde St. Georg in Bern mit.

Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher bekamen Kerzen, mit denen sie das Osterlicht weitergeben konnten. Teil der Zeremonie war auch eine symbolische Taufe: Die Gläubigen wurden mit Weihwasser besprengt. (mdü)