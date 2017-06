Vom Bootshaus zu Herrn Kohl

Wir Lokaljournalisten kümmern uns um die kleinen Dinge in der Nähe, die zwar – wenn wir ehrlich sein wollen – nicht immer weltbewegend sind, aber interessieren, weil alle davon betroffen sind. So war ich am Mittwoch, 24. Mai 1995, einen Tag vor Auffahrt, unterwegs, um als Fotoreporter über regionale Dinge zu berichten, damals für die «Berner Zeitung». Es ging um ein neues Bootshaus am Bielersee, das auf besondere Art an seinen Standort gebracht wurde. Details weiss ich nicht mehr, und die Mediendatenbank hat das Ereignis nicht registriert.

Im Zug nach Biel las ich im «Bund» folgende Notiz: «Kohl in Biel». Bedeutungsschwanger raunte das Blatt: «Wie der ‹Bund› aus zuverlässigen Quellen vernahm, kommt der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl heute zu einem Privatbesuch nach Biel.» Er werde sich mit SMH-Chef Nicolas Hayek treffen. Genaueres verrate weder die deutsche Botschaft noch SMH. In Biel fragte ich den Kollegen vom «Bieler Tagblatt», als wir das Bootshäuschen ablichteten, ob er mehr wisse. Nein, sagte er, zückte aber sein Handy, vermutlich Natel C, worum ihn der «BZ»-Reporter beneidete, da er selbst noch nicht über ein solch neumodisches Gerät verfügte. Nach einigen Anrufen sagte der Bieler Kollege, beim EDA in Bern hätten sie sich vielsagend geräuspert, er habe zudem herausgefunden, dass jemand abgeklärt habe, ob ein Helikopter des Typs Super-Puma auf dem Parkplatz des Regionalspitals Biel landen könne. Nun wussten wir Bescheid, fuhren zum Spital hinauf und legten uns auf die Lauer. Es waren kaum Journalisten da – auch niemand vom «Bund». Dann knatterte es, der Super-Puma schwebte herab, Kohl und Entourage stiegen aus. Verwundert standen die Patienten in Nachthemden an den Fenstern. Kohl, aus der Nähe ein noch mächtigerer Hüne als im Fernsehen, winkte den Leuten zu. Für die Medien gabs kein Wort. Dann wurde der Kanzler in einen Bus verfrachtet, und der Konvoi fuhr das verwinkelte Quartiersträsschen hinunter – ein Albtraum für jeden Sicherheitsbeamten. Wir setzten uns aufs Mäuerchen und warteten.

Später erfuhr man, dass er eine Produktionsstätte für elektronische High-Tech-Produkte besichtigt und einen Smart getestet habe. Dann kamen sie zurück, nach einem guten Essen und einem guten Tropfen in spürbar guter Laune: Kohl, sein damaliger Forschungsminister – und spätere Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen – Jürgen Rüttgers, Uhrenkönig Nicolas Hayek mit Sohn Nick, dazu Juliane Weber, Kohls Sekretärin, Geldbotin für Parteispenden und – was ein offenes Geheimnis war – auch sonst Vertraute. Nun stellten sich die Biel-Besucher den Fotografen. Hayek senior, mindestens einen Kopf kleiner als Kohl, aber mit einem mindestens so grossen Selbstbewusstsein ausgestattet, winkte den Regierungschef herbei: «Kommen Sie, Herr Bundeskanzler, Gruppenfoto!» Kohl sagte zu Juliane Weber: «Komm, Frau!» Ein Redaktor des «Bieler Tagblatts» fragte Kohl: «Herr Bundeskanzler, konnten Sie in der Schweiz ein paar politische Probleme loswerden?» Kohl schmunzelte, leckte sich die Lippen und sagte vergnügt in seinem pfälzischen Dialekt: «Ich habe kaine politischn Probleme, also konnte ich auch keine loswärdn.» Dann entschwebte er.

«Bund»-Redaktor Markus Dütschler schaffte es 1995 mit dem Bild auf die «BZ»-Frontseite. Heutzutage gibt es dafür Bildstrecken – siehe www.derbund.ch. (Der Bund)