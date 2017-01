Villa im Kirchenfeld besetzt

«Wenn etwas wächst, lasst es blühen», steht in bunten Buchstaben auf dem Plakat, das an der Villa in der Marienstrasse 17 hängt. Seit dem 1. Januar 2017 besetzt ein Kollektiv, das sich «Familie Ohana» nennt, das Haus im Berner Kirchenfeldquartier. Umgeben ist das besetzte Haus von prächtigen Villen und bürgerlich gepflegten Reihenhäusern.

Ihre «Familie »bestehe aus Studenten und Handwerkern, sagt ein junger Mann mit vermummtem Gesicht zur «Bund»-Reporterin vor Ort. Die meisten von ihnen hätten bereits zuvor in besetzten Häusern in der Stadt Bern gelebt. Mit dem Besitzer des Hauses habe man seit der Beschlagnahmung bereits mehrfach versucht Kontakt aufzunehmen, so der junge Mann. Eine Rückmeldung habe man jedoch nie erhalten.

«Alte Häuser abzureissen ist falsch»

In der Stadt Bern würden zu viele alte Häuser abgerissen. Dies sei falsch. Auch die Villa im Kirchenfeld «gehe langsam kaputt», so einer der Besetzer. Man finde dies schade und sei deshalb dabei das Haus so gut es gehe zu renovieren.

(DerBund.ch/Newsnet)