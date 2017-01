Viele Grippe-Kranke auf den Notfallstationen

In diesem Winter hat die Grippewelle die Schweiz früher erreicht als in den vergangenen zwei Jahren. Der laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) massgebliche Schwellenwert für eine Epidemie von 64 Grippeverdachtsfällen pro 100'000 Einwohner, wurde in den letzten zwei Jahren jeweils erst im Januar erreicht. Heuer war das bereits in der Woche vor Weihnachten der Fall. Eine Woche später hatte sich die hochgerechnete Häufigkeit von Grippe-Neuerkrankungen mit 153 Fällen pro 100'000 Einwohner mehr als verdoppelt. Diese dürfte noch weiter steigen, die neusten Zahlen veröffentlichte das BAG anfangs des neuen Jahres.

Im Kanton Bern liegt die Zahl der Grippekranken gemäss BAG derzeit über dem schweizerischen Durchschnitt. Der City-Notfall beim Bahnhof Bern hat das in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr stark zu spüren bekommen. «Wir hatten Ende Jahr deutlich mehr zu tun als vor einem Jahr zur gleichen Zeit», sagt Chefarzt Michael Hofer. Das Patientenaufkommen im City-Notfall sei am Jahresende immer hoch, weil dann jeweils viele Hausärzte in den Ferien seien. Man habe deshalb nach Weihnachten immer mehr Ärzte als sonst im Einsatz. «Diesmal hatten wir aber so viele Patienten, dass wir problemlos noch mehr Ärzte im Dienst hätten haben können», sagt Hofer. Folglich mussten die Patienten länger warten als üblich, bis sie an der Reihe waren. Als extrem bezeichnet Hofer die Patientenzahlen zwischen dem 27. und 30. Dezember, wo bis zu 160 Patienten täglich die Notfallstation aufsuchten. An einem normalen Tag liegt die Zahl bei 110 bis 120 Patienten.

Viele holten ein Arztzeugnis

Das erhöhte Patientenaufkommen führt Hofer eindeutig auf die aktuelle Grippewelle zurück. «Wir hatten gefühlt viel mehr Patienten mit grippeähnlichen Symptomen oder Atemwegsinfekte», so Hofer. Häufig seien die Patienten gekommen, um Schwerwiegenderes auszuschliessen und um Medikamente zu erhalten, die die Symptome wie Atemwegsbeschwerden, Schnupfen, Kopfschmerzen und Fieber bekämpfen. «Viele sind auch nur für ein Arztzeugnis gekommen, um ihrem Arbeitgeber die Krankheit bescheinigen zu können», so Hofer.

Auch bei anderen Notfallstationen in Berner Spitäler hat die Anzahl der Patienten mit Grippe zugenommen. «Es gab eine Verdoppelung der Grippe-Patienten innerhalb der letzten zwei Wochen», schreibt Beat Lehmann, stellvertretender Chefarzt des Universitären Notfallzentrums des Inselspitals. Überrannt werde man derzeit aber nicht. Auch bei der Lindenhofgruppe, der das Lindenhofspital, das Engeriedspital und das Sonnenhofspital angehören, registrieren die Notfallstationen seit Weihnachten «einen starken Anstieg von Grippefällen», wie die Medienstelle der Lindenhofgruppe mitteilt. Grund dafür sei ein «relativ aggressives Virus».

Höhepunkt noch nicht erreicht

Einig sind sich alle, dass die Anzahl der Grippekranken in den nächsten Tagen noch deutlich zunehmen wird. Gemäss den Zahlen des BAG haben die Grippe-Epidemien in den letzten zwei Jahren jeweils zwölf Wochen gedauert. Der Höchstwert der Neuansteckungen pro Tag war jeweils nach vier bis fünf Wochen seit Epidemiebeginn erreicht, danach nahmen die Neuansteckungen wieder ab. Sollte dies auch für diese Saison gelten, so wird die Anzahl der Neuerkrankungen noch bis Mitte Januar zunehmen. (Der Bund)