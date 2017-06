Verkehrsbeschränkungen während Königsbesuch in Bern

Am Mittwoch und Donnerstag weilen der belgische König Philippe und seine Gattin Mathilde in Bern. Während des offiziellen Besuchs kommt es am Donnerstagnachmittag im Bereich Münsterplatz und Bundesplatz zu Verkehrsbeschränkungen.

Der Münsterplatz sowie die beiden Zufahrtsstrassen Münstergasse und Herrengasse werden von zirka 14 bis 17.30 Uhr für den Verkehr gesperrt sein, wie die Kantonspolizei Bern am Montagabend mitteilte. Gesperrt bleiben von 14 bis 18.30 Uhr zudem die Kreuzgasse und die Junkerngasse. Zudem gilt auf den genannten Strassen ein Halteverbot.

Zusätzlich kann es im Bereich der Bundesgasse, des Bundesplatzes und der Kochergasse am Donnerstag ab 18 Uhr sowie am Freitag ab 7.15 Uhr kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Einschränkungen werden im Vorfeld des Anlasses signalisiert. Falsch parkierte Fahrzeuge werden abgeschleppt. (rho/sda)