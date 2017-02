Universität Bern erhält neue Vizerektorin

Wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte, hat er die Theologie-Professorin Silvia Schroer in die Universitätsleitung gewählt. Die 58-jährige Professorin für Altes Testament und Biblische Umwelt an der Theologischen Fakultät übernimmt das Vizerektorat Qualität von Doris Wastl-Walter, die per 31. Juli zurücktritt.

Ab 1. August besteht die Universitätsleitung somit aus folgenden Mitgliedern: Christian Leumann (Rektor), Silvia Schroer (Vizerektorin Qualität), Bruno Moretti (Vizerektor Lehre), Daniel Candinas (Vizerektor Forschung), Achim Conzelmann (Vizerektor Entwicklung) und Verwaltungsdirektor Daniel Odermatt. (rsi/sda)