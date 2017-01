Unbekannte warfen Farbgläser auf fahrendes Polizeiauto

In der Nacht auf Sonntag ging bei der Berner Kantonspolizei kurz nach 1 Uhr die Meldung ein, dass mehrere vermummte Personen Gegenstände gegen das Amtshaus werfen würden. Ein Patrouillenfahrzeug, das auf der Schützenmattstrasse unterwegs war und gerade in die Neubrückstrasse einbog, wurde dort ebenfalls mit Gegenständen beworfen, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst. Darunter seien auch mit Farbe gefüllten Einmachgläser gewesen. Die Polizisten blieben unverletzt, die Frontscheibe des Polizeiwagens ging jedoch zu Bruch.

Die Polizei geht von den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die Täterschaft zunächst das Amtshaus beschädigte und sich anschliessend über die Schützenmatte zur Neubrückstrasse begab. Die Kantonspolizei habe unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. (mer/kpb)