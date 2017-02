Turnhalle Schönau wegen Einsturzgefahr geschlossen

Die Turnhalle Schönau ist vom Kanton per sofort geschlossen worden, berichtet die «Berner Zeitung» am Donnerstag. Bei den Trägern des Hallendachs seien zum Teil Ablösungen der Verklebungen der Bretter festgestellt worden, erklärt Gerhard Ammann von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (BVE) gegenüber der Zeitung. Das Amt für Grundstücke und Gebäude plane das Dach der Turnhalle 2017 zu ersetzen. Bei der Begutachtung des Dachs seien die Mängel festgestellt worden.

Hauptnutzer der Turnhalle sei der Stadtturnverein Bern (STB), sagt Natalia Weber vom Sportamt der Stadt Bern auf Anfrage des «Bund». Andere Nutzer der Turnhalle seien kleinere Vereine wie beispielsweise der Badminton Club Bern (BC Bern). Am Mittwoch habe man alle Nutzer der Halle per Mail über die Schliessung informiert, so Weber.

Es ist das erste Mal, dass die Halle aus Sicherheitsgründen schliessen muss. Bis die Ursache geklärt sei werde das Hallendach zusätzlich mit Metallstangen und -platten verstärkt, so Ammann von der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons.