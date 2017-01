«Totalopposition bringt der FDP Stadt Bern nichts»

Die FDP Stadt Bern müsse die Bedürfnisse urbaner Wähler «besser bedienen» und Wähler in der Mitte zurückgewinnen. Streitereien über Parkplätze brächten nichts, «wenn die Bevölkerung gar nicht mehr Parkplätze will». Mit diesen Aussagen («Bund» vom Donnerstag) stösst der neue Stadtratspräsident Christoph Zimmerli (FDP) bei einem Teil der FDP-Fraktion auf offene Ohren. «Totalopposition bringt nichts», sagt die neu gewählte Stadträtin Claudine Esseiva unter Anspielung auf die Nein-Parole der FDP zur Überbauung Viererfeld, die mit dem zu niedrigen Parkplatzanteil pro Wohnung begründet wurde. Die Stadt Bern müsse wachsen und brauche neue Wohnungen. «Wir dürfen Wohnbauvorlagen nicht an Details scheitern lassen», sagt Esseiva.

Themen «nicht links liegen lassen»

Auch Zimmerlis Votum für eine Charme-Offensive gegenüber Mitte-Wählern wird von Esseiva begrüsst. Soziale Themen wie die familienexterne Kinderbetreuung dürfe die FDP «nicht links liegen lassen.» So begrüsse sie grundsätzlich den von Sozialdirektorin Franziska Teuscher (GB) geplanten Pilotversuch für eine Gesamttagesschule – wobei es an der FDP sei, hier liberale Rezepte mit einzubringen. «Die städtische FDP muss eine Politik machen, die nahe an den Bedürfnissen der Bevölkerung ist», sagt Esseiva. Zimmerlis Kritik am Kurs der FDP wird auch in Unternehmerkreisen begrüsst.

«Die Politik in der Stadt Bern bewirtschaftet primär Einzelthemen», sagt Unternehmer Peter Stämpfli, Mitbegründer der Unternehmer-Initiative Fokus Bern. Oft fehle eine Strategie. So werde die Velostadt zwar propagiert. Eine gesamtheitliche Sicht sei aber nicht ersichtlich, und die Stadt verliere sich in Einzelmassnahmen. Die städtische FDP wiederum habe sich auf die Themen Parkplätze und Reitschule beschränkt. Dabei sei gerade sie dafür prädestiniert, eine gesamtheitliche Sicht einzunehmen.

«Es ist müssig, bei der Planung eines neuen Stadtteils über 0,5 oder 0,8 Parkplätze pro Wohnung zu diskutieren und dabei noch den eigenen Gemeinderat zu desavouieren», sagt Stämpfli unter Anspielung auf die Nein-Parole der Partei zur Überbauung Viererfeld. Diesbezüglich teile er Zimmerlis Haltung voll und ganz. Mit der Lokalisierung von FDP-Wählerpotenzial im Bereich der Mitte-Parteien GLP und Grüne Freie Liste (GFL) wiederum treffe Zimmerli den Nagel auf den Kopf. «Grüne Themen sind zu einer Herausforderung für die Gesellschaft geworden.» Die grünen Mitte-Parteien gebe es nur deshalb, «weil die FDP ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat», sagt Stämpfli.

Hoffnungen auf Imagewechsel

Für die Spitzen von Partei und Fraktion hat die FDP kein grundsätzliches Problem – die Partei werde in der Öffentlichkeit bloss falsch wahrgenommen. Präsident Philippe Müller war am Donnerstag nicht erreichbar. In einem Interview mit der «Berner Zeitung» kurz nach den Wahlen hatte er betont, dass seine Partei das Angebot für urbane Wählerinnen und Wähler durchaus verstärke. So sei etwa die Einführung des Gutschein-Systems für die Kindertagesstätten von der FDP «initiiert» worden, sagte Müller.

Auch Fraktionschef Bernhard Eicher weist auf die zentrale Rolle der FDP bei der Einführung des Kita-Gutscheinsystems hin. Das Engagement der Fraktion in sozialpolitischer Hinsicht werde aber leider kaum wahrgenommen. Mit dem Generationenwechsel in der Fraktion werde sich dies nun aber ändern. So werde sich etwa Claudine Esseiva in familien- und arbeitspolitischen Fragen profilieren können. Und der ebenfalls neu gewählte Thomas Berger werde als einstiger Präsident des Vereins Pro Nachtleben in der Kulturpolitik aus dem Vollen schöpfen.

Mit Eicher auf zu neuen Ufern?

Unter welcher Leitung die Stadt-FDP den Aufbruch angehen soll, ist offen. Philippe Müller möchte sich von der Kantonalpartei als Kandidat für die Regierungsratswahlen nominieren lassen. Gibt es keine Gegenkandidatur wie zum Beispiel diejenige von Nationalrat Christian Wasserfallen, stehen Müllers Chancen gut, dereinst die Nachfolge des kantonalen Polizeidirektors Hans Jürg Käser (FDP) anzutreten. Das Präsidium der Stadt-FDP würde damit vakant. Als Nachfolger Müllers werden etwa Vizepräsident Zimmerli und die Stadtratsmitglieder Thomas Berger und Barbara Freiburghaus genannt.

Einer der Kronfavoriten ist aber Fraktionschef Eicher, der bisher nicht gerade als linksliberal aufgefallen ist. Das Präsidium wäre sicher eine «spannende Aufgabe», sagt Eicher. Für Spekulationen über eine Kandidatur sei es aber «noch zu früh». Sein Hardliner-Image nimmt Eicher gelassen. Er habe sowohl von SVP- als auch von BDP-, CVP- und GLP-Wählern viele Stimmen erhalten. «Ich habe kürzlich auch Vorstösse für ein zweites Jugendzentrum in der Innenstadt und zur Erhaltung der Quartierzentren eingereicht», sagt Eicher. (Der Bund)