Strassencafé wird neu angedacht

Markthalle-Gründer Hans Merkis Wut auf die städtischen Behörden sitzt so tief, dass sie auch nach Jahren noch nicht verfolgen ist. «Wir befinden uns immer noch auf Kriegsfuss», sagt Merki. Die Gründe dafür: die Aussenbestuhlung vor der Markthalle. Die Stadt hat diese verweigert, Merki pocht darauf, dass sie ihm zugesichert wurde. Nimmt er nun einen neuen Anlauf? «Sicher nicht», sagt er. «Ich will diesen Leuten nicht mehr in die Augen schauen.»

Ist somit die Idee vom Strassencafé vor der Markthalle gestorben? «Nein», sagt Migros-Mediensprecher Reto Wüthrich. «Wir werden diese Idee weiterverfolgen und mit den Verantwortlichen der Stadt diskutieren.» Genaue Pläne für eine Aussenbestuhlung liegen noch nicht vor, sollen aber bis zur Eingabe des Baugesuchs im Februar konkretisiert werden. Eine Sisyphusarbeit? Schliesslich stand der Gemeinderat dem Projekt «von Beginn weg skeptisch gegenüber», wie er 2012 in einer Antwort auf eine dringliche Interpellation schrieb.

«Wie realistisch das Vorhaben ist, werden wir sehen», sagt Wüthrich. Schliesslich befinde man sich nun in einer neuen Ausgangslage. Dass zwischen Markthallen-Merki und der Stadt schon zu viele Scherben zerbrochen wurden, damit das Projekt doch noch grünes Licht bekommt, glaubt er nicht. «Die Migros pflegt einen guten Kontakt zur Stadt.»

Bernmobil sieht Probleme

Die Pläne der neuen Markthalle rutschen plötzlich in den Fokus von Bernmobil. Diese unterhält dem Eingang gegenüber eine Haltestelle. «Wir stehen einer Aussenbestuhlung eher skeptisch gegenüber», sagt Mediensprecher Rolf Meyer. Dadurch würde es zu einem Raumkonflikt kommen. «Wir brauchen den Platz bei der Haltestelle für unsere Fahrgäste», sagt Meyer. Durch die verengten Platzverhältnisse würde es vor allem für die Fussgänger eng werden.

Ursula Wyss, Direktorin für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün, ist dem Projekt nicht a priori abgeneigt. «Grundsätzlich empfinde ich Aussenbestuhlungen als sehr belebend.» Jedoch gebe es für Aussenbestuhlungen einfachere und schwierigere Orte. «Der Raum vor der Markthalle gehört angesichts der grossen Fussgängerströme und der bereits heute engen Verhältnisse sicher zu den schwierigeren Orten», sagt Wyss. Sie wolle jedoch schauen, ob etwas möglich sei. «Versprechen kann und will ich aber nichts.» Bei der Migros nimmt die künftige Warenanlieferung einen wichtigen Punkt auf der Traktandenliste ein.

Wie beim Media-Markt soll die Anlieferung wahrscheinlich über das Bankgässchen abgehandelt werden. Die Lieferungen sollen unter den Vermietern einheitlich geregelt werden. «Wir wollen die Fahrten auf ein Minimum reduzieren.» Doch wann streicht eigentlich der Media-Markt die Segel am zentralen Bubenbergplatz? «Das Schliessungsdatum steht noch nicht fest», sagt Sprecherin Séverine de Rougemont. Bei der Migros weiss man jedoch: «Sobald die Baubewilligung vorliegt, wird der Media-Markt schliessen», sagt Wüthrich. Das werde voraussichtlich im kommenden April geschehen. (Der Bund)