Stephan Märki verlängert bei Konzert Theater Bern

Stephan Märki, Intendant von Konzert Theater Bern, bleibt noch bis Ende der Saison 2020/21, wie der Stiftungsrat am Donnerstag mitteilt. «2021 werde ich zehn Jahre Intendant in Bern gewesen sein – das ist eine gute Zeitspanne für die Leitung eines Hauses», lässt dieser sich zitieren. Mit dem Abgang 2021 werde der Abschluss der Sanierungsarbeiten sichergestellt sein. Für Märkis Nachfolger oder Nachfolgerin sei es ein Vorteil, das Amt in der Mitte einer laufenden Subventionsperiode anzutreten. «Es ist für die Nachfolgerin oder den Nachfolger wichtig, die Subventionsgespräche auf Basis von Erfahrungswissen führen zu können.»

Laut Medienmitteilung hatte wurde Märki ursprünglich ein weiterer Vier-Jahres-Vertrag angeboten, auf Wunsch des Intendanten selbst habe man sich auf zwei Jahre geeinigt. «Der Stiftungsrat freut sich sehr, dass Stephan Märki seine äusserst engagierte und erfolgreiche Arbeit am Konzert Theater Bern fortsetzen wird», lässt sich Präsident Marcel Brülhart zitieren. (gbl)