Stephan Märki bleibt bis 2021 am Stadttheater

«Man kann eine Intendanz auch zu lange machen»

Nach den vielen Baustellen und Provisorien jetzt noch die Jahre, in denen er die «Früchte unserer Arbeit» erntet? Der Intendant über seine Zukunft in Bern.

Es gibt in Ihrer Branche die «Anstandsverlängerung» – den Kompromiss für Theaterchefs, die man loswerden, aber nicht brüskieren will. So könnte man die Verlängerung Ihres Vertrags um zwei Jahre deuten. Üblich sind vier.

Es wäre falsch gedeutet, denn so ist es nicht. Der Stiftungsrat hat mir vier weitere Jahre angeboten. Was mich sehr gefreut hat, als Vertrauensbeweis.



Warum dann bloss die zwei Jahre – sind Sie amtsmüde?

Keineswegs, ich bin mit aller Freude dabei. Wenn ich 2021 aufhöre, dann war ich zehn Jahre hier, und das ist eine ideale Frist für dieses Amt.



Wegen der runden Zahl?

Nein. Ich habe ja bereits einmal verlängert, man kann eine Intendanz auch zu lange machen. Dazu kam, dass meine Nachfolge nun mitten in einer laufenden Subventionsperiode anfangen kann, wenn sie 2021 kommt.



Und das ist ein Vorteil?

Ja, weil man dann schon erste Erfahrungen hat, bevor man sich an den kommenden Verhandlungen mit den Subventionsgebern beteiligt. Da wird es um den Vertrag gehen, der ab 2022 gilt.



Ist es nicht der Stiftungsrat, der ihn mit den öffentlichen Geldgebern aushandelt?

Gewiss, aber der Intendant liefert ihm die Grundlagen dafür.



Es werde immer schwieriger, ein Stadttheater politisch zu rechtfertigen, haben Sie neulich gesagt.

Im Moment haben wir Partner in der Politik, die uns mittragen: den Stadtpräsidenten, den kantonalen Erziehungsdirektor, die Vertreter der Regionsgemeinden. Aber das ist nicht auf ewig garantiert.



2019 ist die lange Zeit der Sanierungen und Provisorien abgeschlossen: Dann ist das neue Theatercafé in Betrieb, und das Orchester erhält seinen Saal im Casino zurück. Was tun Sie dann noch? Sie haben sich ja gern als Mann für die nicht alltäglichen Jobs empfohlen.

Langweilig wird es mir auch ohne Baustellen nicht. Wir müssen uns beispielsweise überlegen, mit welchen neuen Konzertformaten wir dem Schwund der Abonnemente entgegentreten wollen. Und wenn unser Orchester durch China tourt wie gerade eben oder das Schauspiel am Theatertreffen auftritt, dann bringt das unser Haus an den Anschlag. Weil dann zum Beispiel ein Beleuchter fehlt, den wir hier ebenfalls brauchen. Wir haben ja keine Gastspielabteilung.



Sie wollen «die Früchte unserer Arbeit ernten», wie Sie in der Medienmitteilung erklären. Klingt nach Hängematte.

Ganz und gar nicht, kommen Sie dann doch mal eine Woche zu uns! Wir wollen weiterhin das bestmögliche Theater machen. Und wenn wir internationale Preise dafür bekommen, dann ist das eine erfreuliche Bestätigung. Aber darauf hinarbeiten können wir nicht mit den Mitteln, die wir haben.



Sie sind 66, wenn Sie aufhören.

Das war auch ein Grund dafür, nur um zwei Jahre zu verlängern. Momentan bin ich noch fit für mein Amt, aber das kann sich ändern. Und ich würde ausserdem auch gern mehr von meinen Freundschaften haben, solange noch Zeit dafür ist.



Vorgestern hat das Zürcher Schauspielhaus seine neue Führung vorgestellt: ein Duo aus zwei gleichberechtigten Intendanten, das

auf die Teamarbeit setzt. Können Sie sich das auch für Ihre Nachfolge vorstellen?

Wie das in Zürich funktioniert, muss sich zeigen. Ich finde den Entscheid aber mutig und künstlerisch hochinteressant.



Die neue Organisation soll das «Modell der Zukunft» sein: weil man die Stadttheater-strukturen in Richtung kollektive Prozesse und flache Hierarchien reformiert.

Ich habe ja hier in Bern, seit der Causa Gräve (dem Rauswurf der vormaligen Schauspielleiterin, Anm. d. Red.), das Image eines Machtmenschen. In Wahrheit sind wir in Sachen Teamarbeit vorbildlich. Hier arbeiten nicht bloss zwei Chefs miteinander, sondern zehn Leute in einer Geschäftsleitung, die vom Intendanten moderiert wird. (ddf)