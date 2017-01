Stadt Bern hat Rechnung der Auns nie erhalten

Im April letzten Jahres hätte die Vorsitzende der umstrittenen Alternative für Deutschland (AfD) im Hotel National in Bern auftreten sollen. Wegen «massiver linker Drohungen» hat die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) den Anlass aber nach Interlaken verschoben. Auns-Geschäftsführer Werner Gartenmann kündigte daraufhin an, er wolle der Stadt eine Rechnung von 90'000 Franken stellen.

Dieser Betrag entspreche den Mehrkosten, die der Auns für den Versand neuer Einladungen und die erhöhte Sicherheit entstanden seien, sagte Gartenmann (der «Bund» berichtete). Das war Anfang Oktober letzten Jahres. Bis heute hat sich in der Sache aber nichts getan. «Bei der Stadt Bern ist keine Rechnung der Auns eingetroffen», hält Vizestadtschreiberin Monika Binz fest.

Nause spricht von «Polemik»

Gartenmann erklärt indes auf Anfrage, dass er die an den Gemeinderat der Stadt Bern adressierte Rechnung am 14. Oktober letzten Jahres per A-Post abgeschickt habe. Warum das Schreiben nie beim Gemeinderat eingetroffen ist, kann er sich nicht erklären. «Dann schicken wir die Rechnung halt erneut.» Es sei ihm klar, dass die Auns rechtlich wenig Aussichten habe, die Stadt für die Umtriebe bei der Verschiebung der Veranstaltung belangen zu können. Es gehe aber darum, ein Zeichen zu setzen. «Es geht nicht an, dass die Stadt offensichtlich nicht willens war, die Veranstaltung zu schützen», sagt Gartenmann. Der Gemeinderat habe diesbezüglich «keinen Finger gerührt», sagt Gartenmann.

«Der Gemeinderat hätte die Rechnung ohnehin nicht bezahlt», sagt Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP). Die Veranstaltung sei vor allem deshalb verschoben worden, weil die Wirtin des Hotels National ihr Lokal nicht mehr zur Verfügung stellen wollte. «Dafür kann die Stadt nicht haftbar gemacht werden», sagt Nause. Der Gemeinderat habe in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er auch die Durchführung von Anlässen der SVP sowie SVP-naher Kreise gewährleisten könne.

So habe etwa ein SVP-Familienfest auf dem Bundesplatz stattgefunden und zur Zeit seien die Verhandlungen mit den Organisatoren einer Kundgebung für die strikte Durchführung der Masseneinwanderungsinitiative im Gang. Die Vorwürfe der Auns seien «reichlich polemisch» und wohl eher propagandistisch begründet, sagt Nause. (Der Bund)