So tickt der neue Berner Stadtrat

Parteidisziplin bei der SVP am höchsten

Die Wähler der Alternativen Linken wählten am meisten fremd. Am treuesten sind die Wähler der beiden grossen Parteien am anderen Ende des Parteispektrums.



Es gibt kaum eine Partei, die in ihrer Wahlanleitung nicht versucht, ihre Anhänger vom Panaschieren abzuhalten – schliesslich gehen der Partei durch das Panaschieren Stimmen verloren. Bei den Berner Stadtratswahlen ist die Verlockung, auch Kandidierende anderer Parteien als der bevorzugten Liste zu berücksichtigen, besonders gross, weil alle 80 Mandate im selben Wahlkreis vergeben werden. Um die Panaschierverluste möglichst klein zu halten, versuchen die Parteien deshalb, volle Listen vorzulegen, also 40 Kandidierende aufzustellen – und sie zu kumulieren.







SVP wählt fast nur eigene Leute



Wie die Tabelle zeigt, war die Parteidisziplin bei der SVP am höchsten, ihre Anhänger haben je erhaltene Liste nur gerade 1,0 Panaschierstimmen abgegeben. Danach kommen EVP und FDP mit Werten von je 1,8, gefolgt von den Jungen Grünliberalen (2,9) und der SP (3,0). Miserabel war die Parteidisziplin bei der Alternativen Liste; auf den Listen ihrer Wählerinnen und Wähler wurden durchschnittlich 12,6 Panaschierstimmen abgegeben.



Links-grüne Parteienvielfalt





Es fällt auf, dass die traditionellen Parteien SVP, EVP, FDP, SP in dieser Rangliste die vorderen Ränge belegen, was dafür spricht, dass es von diesen Parteien ein ideologisch gefestigtes Bild gibt. Das ist bei der BDP und auch bei den RGM- und den Linksparteien auf den hinteren Rängen weniger der Fall.



Mit Bezug auf die linke und die grüne Stadtberner Wählerschaft kann vermutet werden, dass ihr die Unterschiede zwischen den Parteien in diesem Spektrum wohl nicht immer ganz klar sind und sie deshalb auf ihren Listen verschiedene Kandidierende aus dem links-grünen Angebot berücksichtigt. Wichtig ist dieser Wählerschaft aber, dass ihre Stimmen ans linksgrüne Lager gehen. Das zeigt die Grafik: 86 Prozent der von den linksgrünen Parteien abgegebenen Panaschierstimmen verbleiben im links-grünen Lager.