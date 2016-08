So soll die neue Schönburg aussehen

Seit Sommer 2015 steht das braune Ungetüm an der Berner Viktoriastrasse leer. Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site hat der Post ihren früheren Hauptsitz abgekauft und will diesen nun in einen Wohnkomplex umwandeln. Gemäss der Website des Bauprojekts sollen 150 Wohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern entstehen – sowohl als Miet- wie auch als Eigentumswohnungen. Zudem soll das Gebäude eine moderne Fassade erhalten.

Im Bau wird auch ein Hotel auf «Dreisternniveau» untergebracht, das sich an Geschäftsreisende richten soll. Die Verhandlungen mit interessierten Hotelketten scheinen sich jedoch in die Länge zu ziehen.

Im März hiess es seitens Swiss Prime Site, die Wahl eines Betreibers stehe kurz bevor. Im veröffentlichten Halbjahresbericht ist nun immer noch die Rede von drei Hotelbetreibern, die sich in der engeren Auswahl befänden. Der Betrieb soll im Nordflügel der Schönburg untergebracht werden. Die Hotelgäste werden also nicht in den Genuss der Aussicht auf die Altstadt kommen.

Am Donnerstag wurde auch bekannt, dass die Immobilienbesitzerin Betreiber für ein 1200 Quadratmeter grosses Fitnessstudio und für ein 1000 Quadratmeter grosses Lebensmittelgeschäft sucht. Für einen Laden dieser Grösse kommen praktisch nur Migros, Coop, Aldi oder Lidl infrage, wobei die Migros bereits am nahen Breitenrainplatz vertreten ist und Coop im Wankdorf-Center.

Im Bereich des oberen Aargauerstaldens plant Swiss Prime Site ausserdem «reihenhausartige Maisonettewohnungen mit Innenhöfen», wie es beim Unternehmen heisst. Das Baugesuch werde noch in diesem Quartal eingereicht, die Bauarbeiten sollen von Anfang 2017 bis Herbst 2019 dauern. (Der Bund)