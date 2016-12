So gelangt man nach der Silvestersause schneller nach Hause

Wer in der Silvesternacht mit dem Taxi nach Hause will, der braucht nicht nur Nerven, sondern auch eine ordentliche Portion Glück: «Es ist wie Lottospielen», sagt Gerhard Brunner, der Chef des Berner Taxiunternehmens Bären Taxi. Ab elf Uhr nachts liefen nämlich die Drähte heiss. «Wir sind die ganze Nacht über ausgelastet und können nur etwa fünf Prozent der Anfragen annehmen.» Ähnlich klingt es bei Nova Taxi: «Wir haben massiv mehr Kundschaft als sonst», sagt Geschäftsführer Markus Kunz. Es könne nicht einmal die Hälfte der Kunden bedient werden. Und das, obwohl sein Unternehmen die ganze Nacht über mit rund 25 Fahrern im Einsatz stehe. «Das sind zehn mehr als sonst.»

Wie also lassen sich lange Wartezeiten oder gar ein Fussmarsch vermeiden? Die Taxiunternehmer kennen ein paar Kniffe. «Ersteinmal sollte man sich von der Vorstellung lösen, in dieser Nacht stehe ein Taxi in fünf Minuten bereit», sagt Kunz. Wer auf der sicheren Seite sein wolle, müsse die Rückfahrt mindestens eine Stunde vorher planen. «Wer sich in Aussenquartieren befindet, sollte sich zudem an eine Hauptverkehrsachse begeben und versuchen, ein Taxi heranzuwinken.» Aus den Agglomerationsgemeinden und umliegenden Dörfern kämen nach Mitternacht regelmässig leere Taxis zurück.

Das Heranwinken empfiehlt auch Gerhard Brunner. «Wer spontan ist, hat bessere Chancen.» Je weiter fortgeschritten die Nacht, desto besser stünde es dann wieder um Bestellungen. «Nach drei Uhr morgens sieht es wieder okay aus.» Es lohne sich also in dieser Hinsicht, ausgiebig zu feiern. Aus Gründen der Chancengleichheit sei es bei Bären Taxi ausserdem in der Silvesternacht nicht möglich, einen Fahrer mehrere Stunden im Voraus zu bestellen.

Alternative: Moonliner

Abgesehen von den hohen Auslastungen unterscheide sich Silvester aber nicht grundsätzlich von einer herkömmlichen Arbeitsnacht, so die beiden Taxi-Chefs. «Die Kunden sind etwas durchmischter – vom Jugendlichen bis zum Urgrosi», sagt Brunner. Die Faustregel: «Je später die Stunde, desto jünger die Kundschaft.» Markus Kunz von Nova Taxi empfindet die Klientel als «gutgelaunt und dankbar»: «Wir kriegen generell etwas mehr Trinkgeld. Dafür müssen wir oft länger auf die Kunden warten.»

Wer beim Taxirufen kein Glück oder wessen Portemonnaie beim Feiern gelitten hat, der kann auch in den Nachtbussen die Heimreise antreten. Die Moonliner fahren in der Silvesternacht wesentlich häufiger als sonst: Zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens sind die Agglomerationsgebiete gar siebenmal bedient. Wer von der Stadt entfernt wohnt, hat zwischen zwei und vier Uhr am frühen Neujahrsmorgen zwei Verbindungen. An diversen Silvesterpartys wie im Bierhübeli oder im Gaskessel stehen ausserdem Shuttlebusse bereit, die die Partygäste zwanzig Minuten vor Abfahrt des Moonliners ins Zentrum fahren.

