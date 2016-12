Sieben Glocken für ein Halleluja

Eine dunkle Fläche mit roten und gelben Rissen; daneben schlangenförmige Linien mit Zeitanzeigen: Die Komposition des Neujahrs-Glockenkonzerts des Münsterorganisten Daniel Glaus gleicht eher einem Kunstwerk denn einem gewöhnlichen Notenblatt. Münstersigrist Felix Gerber wird das Glockenkonzert am 1. Januar um 16 Uhr spielen. In stundenlanger Feinarbeit übersetzt er gerade die Darstellung des Komponisten in eine für ihn praktische Excel-Tabelle. «18 Seiten gibt das», sagt er.

Das seit zehn Jahren stattfindende Glockenkonzert ist für Gerber eine Herzensangelegenheit. Er war es schliesslich, der 2007 mit Glaus zusammen den Vorschlag dem Kirchenrat unterbreitete. Dennoch: Am Sonntag um 16.15 Uhr, wenn das Konzert zu Ende ist, wird er «fix und fertig» sein. «Für mich ist es eine ziemliche Stressübung», sagt Gerber. Denn Programmieren kann man das Konzert nicht. Er muss sekundengenau jede einzelne Glocke anstellen und wieder pausieren.

Gleichzeitig sollte er aber auch dem Konzert zuhören. Je heisser die Motoren werden, umso länger dauert es, bis die Glocken nach der Aktivierung zu klingen beginnen. «Diese Verzögerung muss ich laufend einberechnen», sagt er. Sonst würden die Klangbilder «total zerstört».

Richtige Melodien kann man mit schwingenden Glocken nicht erzeugen. Trotzdem lockt das neujährliche Glockenkonzert jeweils Tausende auf den Münsterplatz. Das könnte auch mit der Qualität der Glocken zu tun haben. «Sie sind hervorragend aufeinander abgestimmt und bilden ein schweres, klangtiefes und feierliches Geläut», sagt Gerber. Das Ensemble gehöre zu den «sieben bedeutsamsten historischen Geläuten Europas», heisst es gar in der Medienmitteilung.

Mit 400 Jahren ein Jungspund

Die Grosse Glocke ist wohl das prominenteste Mitglied des Ensembles. Sie hat ein Gewicht von rund 10 Tonnen und ist die grösste Glocke der Schweiz. Im September 2011 hatte sie ihren 400. Gusstag. Damit ist sie im Vergleich zur Silberglocke aber noch ein Jungspund. Die kleinste und älteste der sieben Münsterglocken wurde 1356 gegossen und ist – nomen non est omen – aus Kupfer und Zinn.

Gleichwohl kursierte die Sage, dass sie erst beim Einmarsch von Napoleon schwarz angestrichen wurde, damit der «Demokratiebringer» sie nicht plötzlich zur Beute erklären würde. Neben dem klingenden Namen wird ihr noch eine andere Ehre zuteil: Sie eröffnet das Geläut, das den gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst einläutet.

Obwohl das Tutti der sieben Glocken dem Sigrist zusagt, bezeichnet er das Geläut zum Totensonntag als sein liebstes. Für dieses Geläut werden die beiden kleinsten und die beiden grössten Glocken geläutet. «Es steht für die Verbindung zwischen unten und oben, zwischen dem irdischem Dasein und der Existenz nach dem Tod», sagt Gerber. «Relativ schauerlich» habe es hingegen getönt, als die Turmwärter im Mittelalter mit Glockengeläut auf Tumulte oder Feuer aufmerksam gemacht hätten. Die beiden «Feuerglocken» lägen klanglich nahe beieinander, was einen wenig harmonischen Klang zur Folge hat.

Das Alarmschlagen war nicht die einzige Aufgabe der Turmwärter auf dem Münster. Bis 1895 haben sie zudem von Hand die Stunden geschlagen. Dies exklusiv für die Bewohnerinnen und Bewohner des Mattequartiers. «Weil sich die Matte im Klangschatten der Altstadt befindet, hörten die Mätteler das Zytglogge-Geläut nicht», sagt Gerber. (Der Bund)