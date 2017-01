Selbst wer legales Cannabis erwirbt, bekommt es mit der Polizei zu tun

Nicht berauschend, sondern lediglich beruhigend wirkt das legale Cannabis-Produkt C-Pure, das im August letzten Jahres in der Schweiz auf den Markt gekommen ist. Das Tabakersatzprodukt enthält weniger als ein Prozent des psychoaktiven Wirkstoffs THC, dafür umso mehr vom Wirkstoff Cannabidiol, der entspannend wirkt. Mittlerweile vertreiben rund dreissig Läden im ganzen Land C-Pure. Da das legale Cannabis optisch und geruchlich kaum von illegalem zu unterscheiden ist, werden beide Substanzen bei einer polizeilichen Kontrolle gleich behandelt (siehe Box).

Seit Ende August verkauft auch Michael Mosimann in seinem Headshop FourTwenty in der Kramgasse C-Pure. Er habe zahlreiche verärgerte Rückmeldungen von Kunden erhalten, erzählt er. Wegen C-Pure habe ihnen die Polizei eine Busse von 100 Franken auferlegt und das Produkt beschlagnahmt. «Verständlich, dass sich die Kunden aufregen, da sie ein Produkt erworben haben, für das sie sogar Steuern entrichten», sagt Mosimann.

Bei einem Kollegen aus Zürich, der bereits zwei Wochen früher in seinem Laden mit dem Verkauf von C-Pure begonnen hatte, habe die Polizei sogar Kunden vor dem Laden abgefangen. Geschlossene Päckchen, die C-Pure enthielten, wurden nicht sichergestellt. Geöffnete hingegen schon, da illegales Cannabis als Inhalt nicht ausgeschlossen werden konnte. Es sei keine Lösung, C-Pure-Konsumenten wie einen Besitzer oder Konsumenten illegaler Ware zu behandeln, findet Mosimann. Die Polizei solle mit Schnelltests arbeiten, um seinen Kunden den Aufwand einer Laboranalyse zu ersparen.

C-Pure: Ein neues Phänomen

Bei C-Pure handle es sich um ein neues Phänomen, sagt Dominik Jäggi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage des «Bund». Es sei die Aufgabe der Polizei, den «Konsum und Handel mit illegalen Substanzen zu bekämpfen». Da C-Pure optisch nicht von illegalem Cannabis zu unterscheiden sei, stelle man es sicher und reiche bei der Staatsanwaltschaft Anzeige ein. Zurzeit seien keine mobilen Schnelltests zur «beweissicheren Analyse» des THC-Gehalts von Cannabis bekannt.

Das Einsenden der Substanz in ein Labor sei daher unabdingbar. In wie vielen Fällen eine Substanz im Labor bisher als C-Pure identifiziert wurde, kann man bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und dem Institut der Rechtsmedizin der Uni Bern nicht sagen: Darüber würden keine gesonderten Statistiken geführt.

Der Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich, Marco Cortesi, betont, dass es sich bei der Kontrolle von C-Pure-Besitzern um reine Routinekontrollen gehandelt habe. «Ein Polizist oder eine Polizistin kann vor Ort nicht erkennen, ob es sich um eine legale oder illegale Substanz handelt», sagt Cortesi. Die derzeit existierenden Schnelltests seien nicht zuverlässig. Für C-Pure-Besitzer entsteht laut Cortesi jedoch kein Nachteil. Jeder habe nach der Konfiszierung des Produkts die Möglichkeit, eine Analyse zu verlangen.

Wenn die Laboranalyse ergebe, dass der THC-Gehalt der verdächtigen Substanz unter einem Prozent liege, erhalte der Betroffene selbstverständlich das Produkt zurück sowie die erhobene Busse erstattet. Für die Laboruntersuchung brauche er nicht aufzukommen. In Zürich sei es bisher lediglich in etwa einem Dutzend Fällen vorgekommen, dass im Labortest vermeintlich illegales Cannabis als C-Pure identifiziert worden sei.

«Für den Staat wird es teuer»

Den Lehrbeauftragten für Betäubungsmittel-Strafrecht an der Universität Bern, Christian von Wartburg, überrascht das Vorgehen der Polizei in Bezug auf C-Pure nicht. «Die Polizei hat den Auftrag, Straftaten zu verfolgen, und dazu gehört nach wie vor der Konsum von Cannabis», so der Jurist. Wo ein dringender Tatverdacht bestehe, müsse die Polizei einschreiten, eine Busse verhängen respektive das Produkt sicherstellen.

Die Möglichkeit eines Schnelltests sieht von Wartburg kritisch: «Man muss die Substanz erwärmen, damit man prüfen kann, wie hoch der THC-Gehalt wirklich ist.» Dies sei bei Schnelltests schwer möglich. Künftig werde die Polizei jedoch andere «Praktiken entwickeln müssen», um einen Verdacht vor Ort zu erhärten oder zu entkräften: «Die Kosten einer Laboranalyse, bei der sich der Verdacht auf Rauschmittel nicht erhärtet, gehen jedes Mal zulasten des Staates. Das wird auf Dauer sehr teuer.» (Der Bund)