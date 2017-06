Schon zu viel Betrieb in Bern – keine Demo-Erlaubnis

Antirassistische Aktivisten dürfen am kommenden Samstag nicht in Bern demonstrieren. Das hat der Gemeinderat entschieden. Sicherheitsdirektor Reto Nause bestätigte am Dienstag entsprechende Angaben des Bleiberechts Kollektiv Bern.

Die Innenstadt sei am kommenden Samstag besetzt mit Bühnen des Musikfests «Faites de la Musique». Etwa zehntausend Menschen würden erwartet. Da habe es keinen Platz für eine Kundgebung. Das habe die Stadt Bern den Aktivisten frühzeitig erklärt.

Demo-Organisatoren ärgern sich

Die Stadt habe als Ersatztermin den 1. Juli angeboten, obwohl an jenem Samstag schon zwei Demonstrationen bewilligt worden seien. Die Antirassismus-Aktivisten hätten aber auf einer Route beharrt, die wegen der zwei anderen Kundgebungen schlicht nicht möglich sei.

Die Demo-Organisatoren ärgern sich: Die Stadt Bern beschneide einmal mehr die Meinungs- und Versammlungsfreiheit antirassistischer Gruppen. Sie haben als neuen Termin den 16. September im Auge. (db/SDA)