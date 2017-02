Scharmützel vor dem Spiel YB-Sion

Am Sonntagnachmittag nach 14 Uhr waren mehrere Polizeiautos mit Blaulicht und Sirene in Richtung Stade de Suisse unterwegs. Ein Besuch vor Ort zeigte, dass das Polizeiaufgebot gross war: Mindestens 50 Polizisten waren um das Stadion und beim Bahnhof Wankdorf im Einsatz, zum Teil in Kampfmontur. An einer Tankstelle zwischen Stadion und Bahnhof Wankdorf wurde eine Person von vier Polizisten aufgefordert, sämtliche Taschen zu leeren.

«Es kam vereinzelt zu Scharmützeln», sagt Ramona Mock von der Medienstelle der Kantonspolizei Bern. Die «kleinen Auseinandersetzungen» hätten sich aber vor allem im Bereich Hauptbahnhof Bern ereignet. Zudem seien auf dem Weg ins Stadion Pyros gezündet worden, so Mock. «Die Kantonspolizei Bern hat mehrere Personenkontrollen durchgeführt», sagt sie. Wieso am Nachmittag gleich mehrere Autos mit Blaulicht zum Stade de Suisse ausrückten konnte sie nicht sagen. Zurzeit laufe der Polizeieinsatz noch, mehr Informationen könne sie geben, wenn dieser abgeschlossen sei.

Die Vorfälle erinnern an das letzte YB-Heimspiel gegen Sion im November des letzten Jahres. Damals hatten rund 30 vermummte YB-Fans bei der Welle des Bahnhofs Bern Sion-Fans angegriffen, die eben mit dem Zug aus Brig ankamen. Bei dieser Schlägerei wurden sieben Sion-Fans verletzt. Vor diesem Hintergrund dürfte sich auch das grosse Polizeiaufgebot am Sonntagnachmittag erklären.

(DerBund.ch/Newsnet)