SCB-Meisterfeier auf dem Bundesplatz

In einer Medienmitteilung gratulierte der Berner Gemeinderat dem frischgebackenen Schweizer Meister zu seiner Titelverteidigung: «Der Gemeinderat freut sich, dass der SCB nach 2013 und 2016 den dritten Titel in den letzten Jahren und den insgesamt 15. Meistertitel der Clubgeschichte feiern kann», heisst es in dem Communiqé vom Dienstag.

Gleichzeitig kündigte die Stadtregierung an, das der SCB-Meistertitel am 22. April auf dem Bundesplatz gefeiert werden soll. Zuvor gibt es voraussichtlich wie bei früheren Meistertiteln einen Umzug der Mannschaft durch die Altstadt, wie Stadtpräsident Alec von Graffenried auf Nachfrage sagte. Vor dem Start in die neue Saison wird die gesamte SCB-Mannschaft zudem vom Gemeinderat zu einem feierlichen Empfang an den Sitz der Stadtregierung im Erlacherhof eingeladen

Stapi feierte bis halb Zwölf

Von Graffenried erlebte den Titelgewinn am Montagabend beim Public Viewing in der Postfinance Arena. Er habe mit seinem 13-jährigen Sohn bis um halb 12 Uhr nachts mitgefeiert, «eine Freinacht habe ich mir aber nicht gegönnt», sagte der Stapi zum «Bund». Bereits um 7 Uhr früh sass von Graffenried wieder in seinem im Büro.

Mit seinem Titel festige der SCB den Ruf Berns «als nationale Sportstadt» sagte von Graffenried. «Nun freue ich mich auf die grandiose Meisterfeier mit dem Team und allen Fans auf dem Bundesplatz.» (awb)