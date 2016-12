Polizei zu Reitschul-Einsatz: Das wäre ungesetzlich

Polizisten in zivil dringen letzte Woche in eine Wohnung ein. Durchsuchungsbefehl haben sie keinen. Sie wollen einen Mann abholen, einen Mitarbeiter der Reitschule. Die Person soll zur Messerstecherei auf der Schützenmatte befragt werden, bei der am 4. Dezember ein Algerier schwer verletzt wurde. Doch der Täter hatte sich bereits drei Tage zuvor gestellt. Dies schreibt die Mediengruppe der Reitschule (der «Bund» berichtete). Sie wirft der Polizei ein übertriebenes und widerrechtliches Vorgehen vor.

Bisher schwieg die Berner Kantonspolizei. Nun teilt sie mit, dass ein Polizeieinsatz, wie er von der Reitschule geschildert wurde, «nicht den gesetzlichen Vorgaben» und dem üblichen Vorgehen der Polizei entsprechen würde. Gleichzeitig will die Polizei nicht bestätigen, dass der Einsatz tatsächlich stattgefunden hat. Sie will diesen, wiederholten Nachfragen zum Trotz, aber auch nicht dementieren.

Nicht äussern will sich die Polizei aus «datenschutzrechtlichen Gründen» auch zur Personalie Polizist R. Das Mitglied der auf die Bekämpfung von Drogenhandel spezialisierte Sondereinheit Krokus soll gemäss Reitschule am umstrittenen Einsatz beteiligt gewesen sein. R. sorgte in der Vergangenheit mehrfach mit seinem Verhalten bei Einsätzen im Umfeld der Reitschule für Schlagzeilen. So soll er 2014 innert drei Tagen in und vor der Reitschule zwei Mal seine Waffe gezogen haben. So steht es auch in einem hängigen Vorstoss im Berner Stadtrat. Der Gemeinderat schreibt in seiner Antwort, er habe von der Personalie keine Kenntnis.

Im aktuellen Fall schreibt die Medienstelle der Polizei: «Sollte sich eine der zahlreichen Auskunftsperson nicht korrekt behandelt gefühlt haben, so steht dieser der Rechtsweg offen.» Dies prüft der Mitarbeiter der Reitschule derzeit. (bwg/spr)