Polizei findet Toten bei Stadtberner Bahnübergang

In Bern ist hat ein Lokomotivführer in der Nacht auf Samstag beim Bahnübergang an der Holligenstrasse eine auf den Geleisen liegende Person entdeckt. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Vermutlich wurde die Person von einem früheren Zug tödlich verletzt. Es handelt sich dabei um einen 27-jährigen Schweizer aus dem Kanton Schaffhausen.

Wie es genau es zum tödlichen Vorfall gekommen ist, bleibt unklar. Die Polizei bittet darum Zeugen, sich zu melden. (spr/pd)